Rekabet Kurulu'ndan Erikli ve Pınar Su'ya yaklaşık 26 milyon lira ceza - Para Haberleri

Rekabet Kurulu'ndan Erikli ve Pınar Su'ya yaklaşık 26 milyon lira ceza - Para Haberleri

Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, söz konusu teşebbüslerin geleceğe yönelik satış fiyatları gibi rekabeti kısıtlayıcı bilgi değişimi gerçekleştirerek Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettikleri iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı.

Kurul, ilgili kanunu ihlal ettikleri gerekçesiyle anılan iki teşebbüs için idari para cezası uygulanması gerektiğine karar verdi.

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Bu kapsamda Erikli'ye 21 milyon 106 bin 470 lira, Pınar Su'ya ise 4 milyon 877 bin 401 lira idari para cezası uygulandı.