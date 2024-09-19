Rekabet Kurulu'ndan BP'nin Petrol Ofisi'ne devrine koşullu izin

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Rekabet Kurulu tarafından yapılan açıklamada BP Petrolleri ve BP Turkey'in tüm hisselerinin Petrol Ofisi'nin Petrol Ofisi'ne devrine izin verildiği ifade edildi.

Açıklamada BP Petrolleri Anonim Şirketi ve BP Turkey Refining Limited Şirketi'nin tüm hisselerinin Petrol Ofisi Anonim Şirketi tarafından devralınmasına yönelik işleminin incelendiği, kurulun inceleme kapsamında akaryakıt sektörünün akaryakıt temini, dağıtımı, depolaması ve perakende satışı gibi tüm aşamalarında işlemin etkilerini ayrıntılı olarak ele aldığı ifade edildi.

Açıklamaya göre kurul, ilk kez coğrafi alan tespitinde perakende satış pazarının dinamiklerini ulaşılabilirlik temelli yeni bir analiz çerçevesinde derinleştirdi. Yerel ölçekte yoğunlaşmanın etkisini ortaya koyabilmek için yakalama alanları olarak ifade edilen mikro pazarlar özelinde analizler gerçekleştirdi. Analizin ilk adımı olarak 12 bin500'e yakın akaryakıt, 10.500 üzerinde otogaz-LPG bayisinin koordinatları belirlendi ve satış miktarı verisi ile her bir ürün grubu özelinde eşleştirildi. Devre konu varlık olarak nitelendirilebilecek BP istasyonları, yakalama alanlarının merkezi olarak değerlendirilerek diğer dağıtıcıların istasyonları ile arasındaki mesafe hesaplandı.

Kurul açıklamasında "Rekabet Kurulu rekabetçi endişe görülen pazarların kendine has yapısını ve birbirleriyle olan ilişkisini de dikkate alarak yaptığı inceleme sonucunda, Petrol Ofisi AŞ tarafından sunulan taahhütlerin ortaya koyulan rekabetçi endişeleri gidermekte yeterli olduğu sonucuna ulaştı ve 12.09.2024 tarih ve 24-37/885-379 sayılı kararla işleme koşullu olarak izin verildi" dedi.