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Rekabet Kurulu bazı devralma işlemlerini onayladı

Rekabet Kurulu, bazı devralma işlemlerine onay verdi

Giriş: 26.05.2023 - 17:09 | Güncelleme: ABONE OL
Rekabet Kurulu bazı devralma işlemlerini onayladı
AA

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurul, Heska Corporation'ın tek kontrolünün Antech Diagnostics, Inc aracılığıyla Mars, Incorporated tarafından devralınması işlemine izin verdi.

Univera Bilgisayar Sistemleri Sanayi ve Ticaret AŞ ve dolaylı olarak iştiraki Univis Bilişim Destek Hizmetleri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin kontrolünün TURK Elektronik Para AŞ tarafından devralınması işlemi onaylandı.

M.B.İ.S. Bilgisayar Otomasyon Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin tek kontrolünün Nagarro SE tarafından devralınması işlemine izin verilmesi kararlaştırıldı.

Limak Doğalgaz Elektrik Üretim AŞ'nin tek kontrolünün, teşebbüs üzerinde halihazırda ortak kontrol sahibi Limak Yatırım Enerji Üretim İşletme Hizmetleri ve İnşaat AŞ tarafından devralınması işlemi uygun bulundu.

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