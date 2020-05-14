Uluslararası Tarım Üreticileri Federasyonu’nun (IFAP) kuruluş tarihi olan 14 Mayıs, 1984 yılından bu yana her yıl “Dünya Çiftçiler Günü” olarak kutlanıyor.
Dünya Çiftçiler Günü’nde atalık tohumların korunması adına başlatılan 'Bakliyat Köyü Projesi'ne dikkat çeken Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis, "Tarım, gıda ve su kaynaklarının hayati derecede önemli olacağı bir sürece giriyoruz. İçinde bulunduğumuz pandemi dönemi kesintisiz gıda arzını her zamankinden daha önemli hale getirdi. Bir ülkenin tarımsal üretiminde ve gıdada kendi kendine yeterlilik gıda güvencesinin ve güvenliğinin vazgeçilmezidir. Tarım, toplam iş gücünün üçte birinin geçim kaynağı olan ve toplumun her kesimini ilgilendiren stratejik bir sektördür. Reis gıda olarak önceliğimiz, üreticilerin bir araya geldiği, verim ve kaliteyi yönettiği, iç ve dış piyasa talebine uygun üretim yapan üretici alt yapısına destek vermektir" dedi.
'EN BÜYÜK MİRAS ATA TOHUMUDUR'
'Reis Bakliyat Köyü' projesi hakkında da bilgi veren Mehmet Reis, "Tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması ve sağlıklı bir yaşam için ata tohumlarının korunması ve yerli üretimin teşvik edilmesi gerekmektedir. Bu öngörüden yola çıkarak 'Reis Bakliyat Köyü' adını verdiğimiz projemizi hayata geçirdik. Çünkü ata tohumları gelecek nesillere bırakılacak en büyük mirastır. Tohum üreticiliği belgesi çalışmalarımızı tamamlayıp ilk etapta 2 ilde sözleşmeli tarım projemizi başlattık. Projenin ilkini Bolu Çamyayla Köyünde 60 dönümlük bir arazide atalık tohumlarımız olan fasulye çeşitlerinin ekimini kadın çiftçilerimizin kurduğu kooperatifi desteklemek adına onların emeğiyle gerçekleştiriliyoruz. Samsun’un Bafra ilçesinde ise yaklaşık 430 dönümlük arazi üzerinde Trakya Araştırma Enstitüsünden alınan geleneksel mutfak kültürüne uygun pirinç elde etmek adına 3 çeşit çeltik tohumu ekimi gerçekleştiriliyor. Çiftçimizin ticari kaygısı olmadan sürdürülebilir üretimi gerçekleştirmesini amaçlıyoruz” dedi.
Reis Gıda Yönetim Kurulu Üyesi Işılay Reis Yorgun ise, yerli üretimin sürdürülebilirliği için daha yüksek fiyata ve alım garantisi vererek üreticilerin destekçisi olmak istediklerini söyledi.
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