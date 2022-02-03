2022 regaip kandili için artık geri sayım başlamış durumda. Ülkemizin dört bir yanında büyük bir heyecanla araştırılan regaip kandili için merak edilen bilgileri bir araya getirdik. Peki Regaip Kandili orucu hangi gün tutulur, sevabı nedir ve nasıl niyet edilir?

REGAİP KANDİLİNDE ORUÇ TUTULUR MU, KAÇ GÜN TUTULUR?

İslam peygamberi Hz. Muhammed (S.A.S.), "Şaban'ın ortasında (Berat gecesi) ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah, o gece güneşin batmasıyla dünya semasına (rahmeti ile) tecelli eder ve fecir doğana kadar, 'Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu başka bir şey isteyen...' buyurur." (Bkz. Tirmizî, Savm, 39; İbn Mâce, İkâmet'u-Salat, 191) demiştir.



REGAİB KANDİLİ ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?



Regaip Kandili orucu, Recep Ayı'nın ilk Cuma'sı olan mübarek Regaip Kandili için tutulan oruçtur. Yalnız bu oruç sadece tek gün tutulmaz. Regaip Kandili orucu tutmak isteyenler sonraki günü de oruçlu bir biçimde geçirmelidir.