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Regaip Kandili orucu tutulur mu, hangi gün tutulur? Regaip Kandili orucuna nasıl niyet edilir ve kaç gün tutulur?

Regaip Kandili orucu tutulur mu? Regaip Kandili orucuna nasıl niyet edilir ve kaç gün tutulur?

Regaip Kandili 26 Ocak 2023 bugün idrak ediliyor. Kandilde ibadet edecek olan Müslümanlar Regaip Kandilinde oruç tutulup tutulmayacağını sorgulamaya başladı. İslam dininde önemli bir yeri bulunan Regaip Kandilinde oruç tutacak olanlar için Regaip Kandili orucu hangi gün ve kaç tutulur sorusunun yanıtını haberimizde bir araya getirdik. İşte Regaip Kandilinde oruç tutmanın sevabı ve faziletleri...

Giriş: 26.01.2023 - 10:45 | Güncelleme: ABONE OL
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  • İslam aleminde Hicri takvime göre Recep ayındaki ilk perşembeyi cumaya bağlayan gece Regaip Kandili olarak idrak ediliyor. 2023 Diyanet dini günler takvimine göre Regaip Kandili bu sene 26 Ocak bugün eda ediliyor. Bu özel günde oruç tutacak olan Müslümanlar için Regaip Kandili orucuna dair merak edilenleri bir araya getirdik. İşte detaylar...

  • REGAİP KANDİLİNDE ORUÇ TUTULUR MU, KAÇ GÜN TUTULUR?

    İslam peygamberi Hz. Muhammed (S.A.S.), "Şaban'ın ortasında (Berat gecesi) ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah, o gece güneşin batmasıyla dünya semasına (rahmeti ile) tecelli eder ve fecir doğana kadar, 'Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu başka bir şey isteyen...' buyurur." (Bkz. Tirmizî, Savm, 39; İbn Mâce, İkâmet'u-Salat, 191) demiştir.

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  • REGAİB KANDİLİ ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

    Regaip Kandili orucu, Recep Ayı'nın ilk Cuma'sı olan mübarek Regaip Kandili için tutulan oruçtur. Yalnız bu oruç sadece tek gün tutulmaz. Regaip Kandili orucu tutmak isteyenler sonraki günü de oruçlu bir biçimde geçirmelidir.

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  • REGAİP KANDİLİ ORUCU NASIL NİYET EDİLİR?

    Regaip Kandili orucu farz değil, nafile bir oruç ve ibadettir. Gün içinde yapılan ibadetler ve dualar, Allah tarafından bu Regaip gecesine hürmet gösterenlere bolca sevap olarak geri dönmektedir.

    Regaip Kandili orucu'nu aynı farz olan oruç gibi niyet ederek tutabilirsiniz.

    Regaip Kandili'nde oruç tutmak dinimizde şöyle övülmüştür;

    “Her kim Recep’ten bir gün oruç tutar ve gecelerinden bir geceyi ibadetle geçirirse, Allah-ü Teala onu kıyamet günü azaptan emin olarak diriltir ve sırat köprüsünü Kelime-i Tevhid ve tekbirlerle geçer.”

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  • REGAİB KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTMANIN FAZİLETİ

    Bazı rivayetlerde bu gecenin isminin meleklerle telaffuz edildiği ifade edilir. Regaip kelimesi, güzel şeyleri arzu etmek, istemek, elde etmeye gayret etmek anlamlarına gelir. Bu gece ibadet edenin, tövbe edenin arzularının verileceği ümit edilir. Recep ayının fazileti iyilik ayı : Regaip gecesinin içinde olduğu Recep ayında bolca oruç tutulmalıdır. Bu aya 'Recebü'l-asabb' da denilmiştir. Yani; iyiliklerin isabet ettiği Recep ayı. Recep ayına 'tövbe' ismi de konulmuştur. Mümin bu ayda ve özellikle de Regaip Kandili'nde günahlarını bolca kendine itiraf edip tövbe etmelidir.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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