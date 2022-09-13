Reform Dönemi sanatçıları, düşünürleri, filozofları kimler ve eserleri neler?

Yazılan bu metinde Tanrı ile insan arasına hiçbir aracının giremeyeceği, kilisenin sorumluluğunun sadece dini alanda olabileceği, cennetten toprak satmak gibi bir durumun olamayacağı gibi konulara değinen Luther; kısa bir süre içinde bu fikirleri sebebiyle Katolik Kilisesi tarafından aforoz edilerek dinden çıkarılmıştır.

Reform hareketinin öncüsü olarak kabul edilen Martin Luther; Alman bir teolog ve filozoftur. 1517 yılında Roma’ya gerçekleştirdiği bir seyahatte Katolik Kilisesi’ni yakından takip etmiş ve burada ortaya çıkan yozlaşmayı yakından görmüştür. Din adamlarının güç ve statü peşinde koşmaları, zenginleşmeleri ve dini insanların üzerindeki bir baskı unsuru olarak kullanmalarından rahatsız olan Martin Luther, Almanya’ya döndükten sonra kilise duvarına 95 maddeden oluşan bir metin asmıştır.

16. yüzyılda Almanya’da ortaya çıkan Reform hareketlerinde ortaya attığı fikirler ve kurmuş oldukları mezhepler ile iki düşünür dikkat çekmektedir. Şimdi gelin, bu iki önemli ismi birlikte inceleyelim.

Fakat Luther’in fikirleri kısa süre içinde yayılmaya başlamış ve etrafında çok sayıda taraftar toplamıştır. 1520’li yıllardan itibaren bu fikirler özellikle Kuzey Avrupa’da hızla yayılmıştır. Luther yine bu dönemde İncil’i Almanca’ya tercüme etmiş ve geniş kitlelerin kutsal kitaplarını okumalarına imkân sağlamıştır.

Luther önderliğinde yaşanan bu gelişmelerle birlikte Hristiyanlığa, Protestanlık adı altında üçüncü bir mezhep eklenmiştir.

Jean Calvin

Reform hareketlerinin Fransa’daki öncüsü olarak kabul edilen Jean Calvin; Kalvinizm mezhebinin kurucusu olarak kabul edilmektedir. Paris’te eğitim alırken Luther’in fikirlerini yakından takip etme fırsatı bulmuş olan Calvin, Protestanlığa ilgi duymaya başlamıştır. 1536 yılında Hristiyanlık Dininin Kuralları adında bir kitap çıkaran Jean Calvin bu kitapta düşündüklerini belirtme fırsatı bulmuştur.

Calvin’e göre din; siyasi ve dini otoritenin elinde baskıcı bir unsur olarak kullanılmamalıdır. Daha basit bir din anlayışına dikkat çeken Calvin; Tanrı ile insan arasına İsa’dan başka birisinin giremeyeceğini ve dinin Tanrı ile insan arasında yaşanan bir inanç meselesi olduğunu söylemiştir.

1541 yılında Cenevre’de kendi görüşlerine uygun bir kilise kuran Calvin; kurduğu bu kiliseyle fikirlerini yayma imkânı bulmuştur. İlerleyen yıllarda Jean Calvin tarafından ifade edilen fikirler birçok ülkede yayılmış ve Fransa, Polonya, Macaristan gibi ülkelerde bu fikirler doğrultusunda yeni kiliseler kurulmuştur. Jean Calvin’in fikirleri, kendisinin ölümünden sonra da sürdürülmüş ve geliştirilmiştir. Jean Kalvin; Kalvinizm mezhebinin kurucusu olarak kabul edilmektedir.

Reform Dönemi Sanatçıları Eserleri

Reform hareketleri; dini özellikli olduğu için Reform dönemi sanatçıları ve eserlerinden bahsetmek pek mümkün değildir. Ancak Reform’un gerçekleştiği bu dönemde Avrupa’nın birçok yerinde Rönesans sanatı etkisini sürdürmeye devam ediyordu. Yüksek Rönesans Dönemi olarak adlandırılan ve 1500 ile 1500 yılları arasında tarihlendirilen dönem, Reform hareketlerinin yaşandığı tarihe denk düşmektedir. Rönesans sanatının zirve yaptığı bir dönem olarak kabul edilen Yüksek Rönesans Döneminde; Leonardo Da Vinci, Michelangelo Buonarroti, Raffaelo Sanzio gibi önemli sanatçılar birçok eser meydana getirmişlerdir.