Reflü neden olur, nasıl geçer?

Reflü Neden Olur, Nasıl Geçer? Reflüye Ne İyi Gelir?

Kızartma türü besinlerin uzun süre aynı yağda kızartılması reflünün kötüleşmesine yol açar. Reflü genellikle midenin yanması ve ekşimesi gibi mide sorunlarıyla kendisini göstermektedir. Geceleri uyku arasında mide bulantısıyla uyanma ve ağza acı su gelmesi reflünün en belirgini belirtilerinden biridir. Bazı kişiler reflünün belirtilerini mideye vurduğundan kap kriziyle bile karıştırabilmektedir. Reflü her yaştan ve cinsiyetten kişide görülebilir.

Hatta yenidoğan bebeklerde bile reflü sorunu görülebilir. Önemli olan fark edilir edilmez uzman bir doktorla görüşülerek tedaviye başlanmasıdır. Reflü tedavisinde tek başına ilaçlar yeterli değildir. Kişi beslenme alışkanlıklarını değiştirmelidir. Örneğin daha doğal, sebze ağırlıklı ve taze besinler tüketilmelidir. Sigara, kafein, asitli içecekler, kızartmalar ve hazır gıdalardan uzak durulmalıdır. Gece geç saatlerde yemek de reflüyü olumsuz etkileyeceğinden özellikle dikkat edilmelidir.

Reflü beslenme tercihlerinin yanında stres yüzünden de ortaya çıkabilir. Stres mideyi olumsuz etkilediğinden reflünün oluşmasına neden olabilir. Her yaştan kişide görülebilen reflü çoğunlukla kalıtsaldır. Karındaki basıncın artışıyla reflü ortaya çıkmaktadır. Besinlerin midede doğru bir şekilde sindirilmeyerek yemek borusuna geri dönmesi anlamına da gelen reflü yemek borusunun yiyecek asidine maruz kalarak tahriş olmasına neden olabilir.

Eğer reflü tedavi edilmezse yemek borusu hastalıklarına hatta ilerlediğinde kansere bile neden olabilmektedir. Bu yüzden reflünün hızlı bir şekilde tedavi edilmesi gerekir. Bu içeriğimizde reflü neden olur, nasıl geçer? Reflüye ne iyi gelir? Konularında ayrıntılı bilgileri sizler için bir araya getirdik. İşte reflü ile ilgili tüm merak edilenler…

Reflü Neden Olur?

Reflü kişinin gündelik yaşamını olumsuz etkileyen bir hastalıktır. Reflünün pek çok sebebi olabilir. Peki reflü neden olur? Öncelikle reflü bozulan mide hareketlerinin bir sonucu olarak ortaya çıkar. Midede sindirilmeyen yiyecekler yemek borusuna doğru kaçar. Bu durum yemek borusunda asit oluşmasına neden olur. Ayrıca karnın içinde artan basınç da yiyeceklerin mideden yemek borusuna kaçmasına yol açabilir. Genellikle beslenme düzeninin bozuk olması, hazır gıda tüketimi, sigara, asitli içecekler, kızartmalar, mideye zarar veren bazı ilaçlar, kalıtsal unsurlar reflüye neden olan temel şeylerdir.

Reflü Nasıl Geçer?

Reflü mideyi olumsuz etkilediğinden ve acı verdiğinden herkes hızlıca geçmesini ister. Bu yüzden pek çok kişi reflü nasıl geçer? Diye merak etmektedir. Sizler için sıraladık;

Yatarken alçak yastıkta yatmak reflüyü tetikleyebileceğinden yastık yükseltilmelidir.

Uyumadan en az 3 saat öncesinde yemeğin bırakılması gerekir. Uykuya yakın yemek reflüyü tetikler,

Genel öğün miktarlarının küçültülmesi ve diyet yapılması reflüye karşı tavsiye edilmektedir.

Daha yağsız ve baharatı az yiyeceklerin tüketilmesi reflüye iyi gelir.

Alkol ve sigara tamamen bırakılmalıdır.

Zayıflamak mide içi baskıyı azaltacağından reflüyü geçirir.

Reflüye Ne İyi Gelir?

Reflünün hemen geçmesini isteyenler reflüye ne iyi gelir? Sorusunu mutlaka sorarlar. Öncelikle genel beslenme alışkanlıkları değiştirilmelidir. Asitli içecekler ve kafein tamamen yaşamdan çıkarılmalıdır. Düzenli egzersiz taze sebze ve meyve tüketimi hayata eklenmelidir. Gece geç saatlerde yemek yenmemelidir. Bunların dışında uzman bir doktorla görüşülerek onun vereceği ilaçlar düzenli kullanılmalıdır.

Mide Reflüsü Ne Kadar Sürer?

Mide reflüsü ne kadar sürer? Sorusunun yanıtı kişiye bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Ancak tedavi edilirse ortalama 6 ay içinde şikayetler azalır.

Reflü Ciddi Bir Hastalık mı?

Reflü ciddi bir hastalık mı? Diye soranlara tedavi edilmediğinde ciddi bir hastalık haline gelebileceğini söyleyebiliriz. Reflü ilerlediğinde kanser bile oluşabilmektedir.