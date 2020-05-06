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Hemen elinizin altındaki malzemelerle yapabileceğiniz Refika’nın pratik tariflerini kendi mutfaklarınızda test etmeye hazır mısınız? Bu tarifler hem iftar sofralarına lezzet katıyor, hem de acaba akşama ne pişirsek sorularınıza derman oluyor.

Refika Birgül, 'Refika ile Test Mutfağı'nda bugün; hem lezzetli hem de şifalı terbiyeli tavuk çorbası, dışı çıtır çıtır kadayıflı içi de akışkan dil peyniriyle enfes bir kadayıf böreği, evde çıtır kadayıflı Antakya künefesi ve evde sağlıklı sosis tarifleri veriyor.

Refika’nın lezzetli ellerinden çıkan harika yemekleri nasıl yapacağınızı öğrenmek için haydi ekran başına!

“Refika ile Test Mutfağı", 8 Mayıs Cuma günü saat 14.45’te Show TV’de!