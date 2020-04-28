Hemen elinizin altındaki malzemelerle yapabileceğiniz Refika’nın pratik tariflerini kendi mutfaklarınızda test etmeye hazır mısınız? Bu tarifler hem iftar sofralarına lezzet katacak, hem de acaba akşama ne pişirsek sorularınıza derman olacak.

Refika’nın lezzetli ellerinden çıkan harika yemekleri nasıl yapacağınızı öğrenmek için haydi ekran başına!

Refika ile Test Mutfağı Pazartesi’den itibaren hafta içi her gün saat 14.45’te Show TV’de!