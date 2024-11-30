Refik Anadol: Yapay zekâ insanlığı tamamen değiştirecek

Refik Anadol, BloombergHT’de yayınlanan 'Aslı Şafak’la İşin Aslı' programının konuğuydu. Ünlü sanatçı, "İnsanlığın çok önemli bir dönemine şahitlik ediyoruz. İlk defa insanlık tarihinde düşünebilen, mantık yürütebilen ve unutmayan muazzam bir teknolojiyle karşı karşıyayız. Yapay zekâ her gün değişen ve insanlığı tamamen değiştirecek bir ayna ortaya çıktı" dedi.

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"ANITKABİR VE AYASOFYA’DA ESERLERİMİN SERGİLENMESİNİ İSTERİM"

Refik Anadol, sözlerine şöyle devam etti: Bir Türk olarak hem Anıtkabir hem Ayasofya’nın ikisinin de çok çok değerli olduğunu düşünüyorum. Kim bilir belki bu eserlerle geleceği, geçmişi ve bugünü bir araya getirebilirim.

Aslı Şafak’ın "Bir 29 Mayıs'ta İstanbul’un Fethi için Ayasofya, bir 10 Kasım da Anıtkabir’de eserleriniz sergilenebilir mi?" sorusu üzerine Anadol, "Bu alanın hakkını vermek gerekiyor. Mekana saygıyla yaklaşmak ve planlanması gerekiyor. Bizim projelerimiz bazen 18 ay sürüyor bazen 1 yıl sürüyor. Verinin toplanması, kürasyonu, yapay zekânın eğitim, hepsi dikkatlice yapılması gerekiyor. Dolayısıyla zaman alabiliyor" cevabını verdi.