Refah payı nedir, ne kadar oldu? 2022 Refah payı hesaplama!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, memurlara sosyal refah düzenlemesi yapılacağını duyurmuştu. Bakan Vedat Bilgin, kamu çalışanları için enflasyonun üzerinde bir ücret artışı olacağını söylemişti. Enflasyon oranının doğrudan etkileyeceği kesimlerin başında işçi, memur ve emekliler gelecek. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, 5. Dönem Toplu Sözleşmesi'nde (2020-2021) 4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisi için 2021 yılında 3+3 zam kararı vermişti.

Peki Refah payı nedir, ne kadar oldu? 2022 Refah payı hesaplama!



2022 EMEKLİ VE MEMUR REFAH PAYI NE KADAR?

Tüm emeklilere refah payı adı altında yeni yılda bir iyileştirme yapılması gündemde. Bu artış eğer yüzdelik dilimler şeklinde olursa yüzde 3 ya da 5'e varan bir iyileşme söz konusu olabilir.

Diğer yandan herkes için 1.000 ya da 1.500 TL bir refah payı ödemesi de olabilir.

REFAH PAYI NEDİR, NE DEMEK?

Refah Payı, memur, işçi ve emekliler aldıkları maaşlarının enflasyon oranı düşüldükten sonra, yapılan artıştan hesaplanarak ödenen miktardır. Yine çok kullanılan "Seyyanen" ise eşit bir biçimde anlamına gelmektedir.

Refah payı, çalışanların enflasyon oranında zam almalarına rağmen olası kur, fiyat vb gibi dalgalanmalardan korunup, mağdur olmamaları için hayata geçirilmiş bir uygulamadır.