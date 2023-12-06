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        Haberler Ekonomi Döviz Reel efektif döviz kuru kasımda geriledi - Döviz Haberleri

        Reel efektif döviz kuru kasımda geriledi

        Reel efektif döviz kuru endeksi, geçen ay TÜFE bazında 0,97 puan azalarak 55,04'e geriledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 09:27 Güncelleme: 06.12.2023 - 09:27
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        Reel efektif döviz kuru kasımda geriledi
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        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayımlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında kasımda bir önceki aya kıyasla 0,97 puan azalarak 55,04'e indi.

        Endeks, ekimde 56,01 düzeyindeydi.

        Bu dönemde Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi, 2,09 puan azalışla 89,16'dan 87,07'ye geriledi.

        Türk lirasının değeri, kasımda geçen yılın aynı ayına göre TÜFE bazında 0,8 puan, Yİ-ÜFE bazında 5,79 puan azaldı.

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