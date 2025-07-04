Reel efektif döviz kuru endeksi haziranda 69,97 oldu
Reel efektif döviz kuru endeksi, haziranda TÜFE bazında 1,19 puan azalarak 69,97'ye geriledi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında haziranda bir önceki aya kıyasla 1,19 puan azalarak 69,97 oldu. Endeks, Mayıs 2025'te 71,16 düzeyindeydi.
Bu dönemde Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi, 0,98 puan düşüşle 93,69'dan 92,71'e geriledi.
Türk lirasının değeri, geçen yılın aynı dönemine göre TÜFE bazında 3,13 puan artarken, Yİ-ÜFE bazında da 2,52 puan azaldı.