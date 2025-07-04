Can pazarı! Bodrum açıklarında 27 metrelik tekne yandı!
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 27 metrelik büyük bir tekneyi alevler sardı. Yangın nedeniyle can pazarının yaşandığı tekne batarken, 8 Polonyalı turist ile 5 personel kurtarıldı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 27 metre uzunluğundaki 'My Lover' isimli gulet teknede yangın çıktı. 8 Polonyalı turist ile 5 personel tahliye edilirken, yanan tekne battı.
DHA'nın haberine göre Datça Mersincik koyundan Bodrum Karaada Poyraz Koyu'na gitmek için denize açılan 'My Lover' isimli gulette, saat 08.00 sıralarında yangın çıktı.
Koya 2 mil mesafedeki yangına, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne bağlı KIYEM-6 botu ile sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Teknedeki Polonya uyruklu 8 turist ile 5 mürettebat taliye edildi. Ekiplerin 1 saatlik çabası sonucu alevler söndürülürken, yanan tekne battı.
Öte yandan, ilk belirlemelere göre yangının klima elektrik kablolarından çıktığının tespit edildiği belirtildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.