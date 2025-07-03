Galatasaray, Osimhen'in alternatifini buldu!
Galatasaray, Victor Osimhen'in başka bir takıma transfer olduğu senaryoda alternatif olarak Lyon'dan Georges Mikautadze'nin durumunu sordu.
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Galatasaray'da Victor Osimhen bilmecesi sürüyor.
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Sarı-kırmızılılar, Nijeryalı golcünün transfer edilememesi halinde alternatif isimleri belirledi.
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Galatasaray, Victor Osimhen'in kalmadığı senaryo için Lyon'dan Georges Mikautadze'nin durumunu sordu.
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Galatasaray, Victor Osimhen'in kalmadığı senaryo için Lyon'dan Georges Mikautadze'nin durumunu sordu.
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SEZON KARNESİ
Geçtiğimiz sezonda 47 maçta forma giyen Mikautadze, 17 gol 11 asistlik performans sergiledi.
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Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri Transfermarkt'e göre 22 milyon euro olarak gösteriliyor.
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