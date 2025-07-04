Hakan Çalhanoğlu'nda dev rakip: Inzaghi devreye girdi
Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu transferinde frene bassa da oyuncu gündemden düşmüyor. Dubai ve Suudi Arabistan'dan teklifler alan Çalhanoğlu ailesi Türkiye'de yaşamak istiyor
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Hakan Çalhanoğlu gündemi Türkiye gibi İtalya’da da manşetleri süslüyor.
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ABD’de önce Lautaro Martinez ardından Inter Başkanı Giuseppe Marotta’nın yaptığı açıklamalar sonrası Hakan Çalhanoğlu da yanıt vermişti.
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Hakan’ın “Tarih en çok ses çıkaranları değil, dik duranları hatırlar” sözleri veda sinyali gibi yorumlanırken ikili telefonla bir görüşme gerçekleştirdi.
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Lautaro ile Hakan’ın açıklamaları ve mevcut durum üzerine konuştukları ancak orta yolu bulamadıkları öğrenildi.
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Lautaro ile Hakan’ın açıklamaları ve mevcut durum üzerine konuştukları ancak orta yolu bulamadıkları öğrenildi.
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Sarı-kırmızılı kulüp, Inter’in 30 milyon Euro’luk bonservis bedeli beklentisini şu aşamada karşılayabilecek durumda değil.
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Bu transfere 15 milyon Euro gibi bir bütçe ayrıldı; Inter’in geri adım atması bekleniyor.
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Diğer yandan Hakan’la ilgilenen tek kulüp Galatasaray da değil.
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Suudi Arabistan ve Dubai’den teklifler alan Hakan Çalhanoğlu’nun eşi artık Türkiye’de yaşamak istiyor.
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Hakan ile Inzaghi arasındaki ilişki ise Al Hilal boyutunu değiştirebilir.