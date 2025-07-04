Dün saat 15.50'de Buca ilçesi Zafer Mahallesi'nde yangın çıktı. İddiaya göre bir fabrika inşaatında kullanılan spiral makinesinden saçılan kıvılcımlar yangına sebep oldu.

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2 kişinin gözaltına alındığı yangın, rüzgarın şiddetiyle genişleyerek Sarnıç bölgesinden Kısıkköy'e kadar ilerledi. Aydın-İzmir karayolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

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Adnan Menderes Havaalanı ve Kısık Mobilya Şehri'ne çok yakın bölgede olması sebebiyle, ekipler yangını kontrol altına alabilmek için olağanüstü çaba harcadı.

TÜRKİYE'DE KAÇ ORMAN İŞÇİSİ VAR? Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadele ettiği bu günlerde, orman yangınlarına müdahale eden, ateşle adeta savaşan orman işçilerinin çalışma koşulları neler? İzin kullanabiliyorlar mı? Vardiya sistemi var mı? Arazöz kaza yaparsa masrafı orman işçisi mi ödemek zorunda? Öz Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan, Habertürk TV'de Ayşe Süberker'in sorularını yanıtladı.

Gönüllü söndürme ekiplerinin yanı sıra traktörü, su tankı olan vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek verdi.

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Yangına müdahale sırasında orman yolunda bazı ekipler tehlikeyle burun buruna geldi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bir arazöz, metrelerce yüksekliğe ulaşan alevlerin arasında kaldı.

Adeta ateşten kapana kısılan arazöz ve içindeki görevliler, geri manevra yaparak bölgeden uzaklaşmayı başardı.

Arazöz şoförünün soğukkanlılığı sayesinde, ekip zarar görmeden alevlerden kurtulmayı başardı.