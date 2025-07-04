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        Haberler Gündem Güncel Fransa plakalı minibüsten kâbus çıktı! Kaza sonrası yardıma giden jandarmaya saldırdılar! | Son dakika haberleri

        Fransa plakalı minibüsten kâbus çıktı! Kaza sonrası yardıma giden jandarmaya saldırdılar!

        Gaziantep'te feci görüntüler kaydedildi. Olayda bir kaza sonrası bölgeye giden jandarma ekipleri, devrilen Fransa plakalı minibüsü çekici ile kaldırmak isterken araçtakilerin taş, sopa ve bıçaklı saldırısına uğradı. Saldırıda 4 jandarma hafif yaralanırken 5 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 14:55 Güncelleme: 04.07.2025 - 15:32
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        Kaza sonrası yardıma giden jandarmaya saldırdılar!
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        Gaziantep'te hasarlı kaza sonrası bölgeye giden jandarma ekipleri, devrilen minibüsü çekici ile kaldırmak isterken araçta seyahat edenlerin taş, sopa ve bıçaklı saldırısına uğradı.

        DHA'nın haberine göre yaşanan arbedede 4 jandarma hafif yaralanırken, gözaltına alınan 5 şüphelinin kaçak göçmen olduğu belirlendi.

        Fransa plakalı A.Ö.A. (18) yönetimindeki minibüs, sabah saatlerinde Nurdağı ilçesi Gözlühöyük Mahallesi yakınlarında bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak devrildi.

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        JANDARMAYA ENGEL OLMAK İSTEDİLER

        Kazada minibüs sürücüsü yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılarak tedaviye amındı. Gelen jandarma ekipleri, kaza yapan minibüsü çekici ile kaldırarak yolu ulaşıma açmak istedi.

        BIÇAKLARLA SALDIRDILAR

        Ancak, araçta seyahat ettiği belirlenen grup, jandarma ekiplerinin minibüsü çekici ile kaldırmasına engel olmak istedi. Bu sırada grup, taş, sopa ve bıçaklar ile jandarmaya saldırdı.

        4 JANDARMA YARALANDI

        Çıkan arbedede 4 jandarma personeli hafif yaralandı. Gelen takviye ekipler tarafından etkisiz hale getirilen 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin yapılan kontrollerinde Suriye uyruklu kaçak göçmen olduğu belirlendi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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        #haberler
        #gaziantep
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