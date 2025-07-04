FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİ

Ayrıca sarı-lacivertli yöneticilerin, 2026 yılına kadar PSG ile sözleşmesi bulunan futbolcu için bonuslar dahil 15 milyon Euro'luk bir teklif yaptığı ancak Asensio'nun önceliğinin Türkiye olmadığı aktarıldı.