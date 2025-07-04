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        Haberler Spor Transfer Fenerbahçe, Kyle Walker dosyasını yeniden açtı! - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe, Kyle Walker dosyasını yeniden açtı!

        Fenerbahçe, daha önce teklif sunduğu ancak anlaşma sağlayamadığı Kyle Walker için yeniden girişimde bulunabilir. Teknik direktör Jose Mourinho'nun ısrarla istediği tecrübeli sağ bek, önceliğini Premier Lig'e verse de İngiltere'den beklediği yüksek maaşlı teklifleri henüz alamadı. Bu durum değişmezse, sarı-lacivertliler transfer için tekrar devreye girmeyi planlıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.07.2025 - 11:10 Güncelleme: 04.07.2025 - 11:11
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        • 1

          Fenerbahçe yeni sezon çalışmaları kapsamında kadrosuna katmak için temas kurduğu yıldız futbolcu Kyle Walker ile yeniden temasa geçmeyi hedefliyor.

        • 2

          Sarı-lacivertliler, ilk etapta İngiliz oyuncuya bir teklif sunmuş, ancak oyuncu cephesi beklentiler doğrultusunda yanıt vermeyince süreç askıya alınmıştı.

        • 3

          Fenerbahçe yönetimi, sunduğu şartlara ve beklentilere henüz karşılık bulamayınca süreci yavaşlatmış ve geri adım atmak zorunda kalmıştı.

        • 4

          HT Spor'dan Esra Köse'nin aktardığı bilgilere göre, teknik direktör Jose Mourinho’nun, Walker’ı savunma kurgusunda mutlaka görmek istediği, tecrübeli oyuncunun fiziksel durumunun da istenen seviyede olduğu belirtiliyor. Portekizli çalıştırıcının bu transferde ısrarcı olduğu öğrenildi.

        • 5

          Walker’ın önceliği ise Premier Lig. Tecrübeli sağ bekin, İngiltere’den yüksek maaşlı bir sözleşme beklentisi olduğu ifade ediliyor.

        • 6

          Ancak şu ana kadar İngiltere kulüplerinden bu seviyede bir teklif gelmiş değil. Eğer bu tablo değişmezse, Fenerbahçe için yeniden bir fırsat doğabilir.

        • 7

          Sarı-lacivertliler, İngiltere’den beklenen tekliflerin çıkmaması halinde yeniden harekete geçmeye hazırlanıyor.

        • 8

          Mourinho’nun onayıyla yürütülecek olası ikinci girişimde, daha esnek bir maaş politikası üzerinden ilerlenmesi planlanıyor. Fenerbahçe cephesinde gözler bir kez daha İngiltere’ye çevrilmiş durumda.

        • 9
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