Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli, İzmir'in Ödemiş ilçesi Tosunlar köyünde çıkan orman yangınında mahsur kalan 4 kişilik aileyi helikopterle kurtardı.

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AA'da yer alan habere göre Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"İzmir'in Ödemiş ilçesi Tosunlar köyünde çıkan yangında mahsur kalan 4 kişilik aile, Hava Kuvvetleri Komutanlığımız tarafından kurtarıldı. Hava Kuvvetleri personelimiz, kurtardıkları ailemizi helikopter ile güvenli şekilde tahliye ederek sağlık ekiplerine teslim etti."

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