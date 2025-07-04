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        Haberler Gündem Güncel İzmir Ödemiş'teki orman yangınında alevlerin arasından kurtarıldılar! | Son dakika haberleri

        Alevlerin arasından kurtarıldılar!

        İzmir'de çıkan orman yangınında alevler Ödemiş'teki Tosunlar köyünü de sardı. Mehmetçik de, köyde mahsur kalan 4 kişilik bir aileyi helikopterle kurtardı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 14:39 Güncelleme: 04.07.2025 - 14:43
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        Alevlerin arasından kurtarıldılar!
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        Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli, İzmir'in Ödemiş ilçesi Tosunlar köyünde çıkan orman yangınında mahsur kalan 4 kişilik aileyi helikopterle kurtardı.

        AA'da yer alan habere göre Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

        "İzmir'in Ödemiş ilçesi Tosunlar köyünde çıkan yangında mahsur kalan 4 kişilik aile, Hava Kuvvetleri Komutanlığımız tarafından kurtarıldı. Hava Kuvvetleri personelimiz, kurtardıkları ailemizi helikopter ile güvenli şekilde tahliye ederek sağlık ekiplerine teslim etti."

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        #son dakika
        #İzmir
        #orman yangını
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