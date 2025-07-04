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        Haberler Gündem İzmir Buca'daki yangının tahribatı böyle görüntülendi

        İzmir Buca'daki yangının tahribatı böyle görüntülendi

        Orman yangınlarıyla mücadele sürerken, İzmir'in Buca ilçesinde dün başlayan ve şiddetli rüzgarın da etkisiyle kuvvetlenen ve yayılan orman yangınının verdiği zararın büyüklüğü havadan görüntülendi. Buca'daki yangına müdahaleler sürüyor....

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 10:39 Güncelleme: 04.07.2025 - 10:39
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        Buca'daki yangının tahribatı böyle görüntülendi
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        İzmir'in Buca ilçesinde dün başlayan ve hala kontrol altına alınmaya çalışılan orman yangınının verdiği tahribat havadan görüntülendi.

        Yemyeşil ormanlar griye dönerken, ekiplerin çalışmaları hala devam ediyor. Rüzgarın etkisiyle çok hızlı ilerleyen yangının verdiği tahribat ise dronla görüntülendi.

        İzmir'in Buca ilçesinde dün saat 15.50'de 2 inşaat işçisinin spiral makinesi ile demir keserken sıçrayan kıvılcımların çöpleri tutuşturması ve oradan da ormanlık alana sıçramasıyla başlayan yangın gece boyunca devam etti.

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        Rüzgarın şiddetiyle alevler Sarnıç bölgesinden Kısıkköy'e kadar ilerledi.

        İzmir'deki yangınlarda 3.gün!
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        Aydın-İzmir karayolu çift yönlü olarak trafiğe kapatılırken, yangının ikinci gününde bölgede alevlerin hala kontrol altına alınamadığı bildirildi.

        Gündoğumu ile birlikte havalanan 4 uçak ve 11 helikopterin ise yangına müdahalesi sürüyor.

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        #İzmir
        #Buca
        #yangın son dakika
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