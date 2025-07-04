Eski muhtar katliam yaptı! Üç kardeşi öldürdü!
İzmir Ödemiş'te, eski muhtar 73 yaşındaki Metin U., arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı 50 yaşındaki İbrahim, 52 yaşındaki Şahin ve 55 yaşındaki Latif Dinç kardeşleri, otomatik av tüfeğiyle öldürdü. Jandarmaya teslim olan Metin U., suçunu itiraf etti
İzmir'de kan donduran olay, dün saat 23.30 sıralarında Ödemiş ilçesindeki Hacıhasan Mahallesi'nde meydana geldi.
KATLİAMLA BİTEN TARTIŞMALatif Dinç, 55 yaşındaydı.
Eski Hacıhasan Mahallesi muhtarı Metin U. (73) ile Şahin Dinç (52), Latif Dinç (55) ve İbrahim Dinç (50) kardeşler arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
OTOMATİK AV TÜFEĞİYLE ATEŞ AÇTIŞahin Dinç, 52 yaşındaydı.
DHA'daki habere göre tartışma kısa sürede büyüdü. Metin U., yanında bulundurduğu otomatik av tüfeğiyle 3 kardeşe ateş etti.
ÜÇ KARDEŞ OLAY YERİNDE ÖLDÜİbrahim Dinç, 50 yaşındaydı.
Silah sesini duyan çevredekiler, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen ekipler, 3 kardeşin olay yerinde öldüğünü belirledi. Kardeşlerin cansız bedenleri, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
KATİL SUÇUNU İTİRAF ETTİ
Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken, jandarmaya teslim olan Metin U. suçunu itiraf etti.
Kavganın, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıktığı ileri sürüldü.