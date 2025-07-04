Görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında iptal edilen diploması nedeniyle “zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik” suçundan 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası ve “siyasi yasak” talebiyle iddianame düzenlendi.

İBB’ye yönelik yürütülen “yolsuzluk” ve “terör” soruşturmaları kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu görevinden alınmıştı.

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Kıbrıs’ta okuduğu üniversiteden İstanbul Üniversitesi’ne yaptığı yatay geçişin “usulsüz” olduğu iddiasıyla diplomasının iptal edilmesine karşın İmamoğlu'nun açtığı dava İdare Mahkemesi’nde halen devam ediyor. Bu süreçte İmamoğlu hakkında diploması nedeniyle yürütülen ceza soruşturması da tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ekrem İmamoğlu hakkında, “resmi belgede sahtecilik” suçundan 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası ve “siyasi yasak” talebiyle iddianame düzenledi.

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OLAY TARİHİ YÜKSEK LİSANSA BAŞLADIĞI TARİH

Savcılığın hazırladığı 20 sayfalık iddianamede olay tarihi olarak İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde yüksek lisansa giriş yaptığı 10 Eylül 2014 tarihi ile 18 Ocak 2024 tarih aralığı belirtildi. Delil olarak ise, Yükseköğretim Denetleme Kurulu'nun 17 Şubat 2025 tarihli Araştırma Raporu, İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanlığı'nın 21 Şubat 2025 tarihli yazısı ve başvuru belgeleri, Özalp Tozan’ın 17 Mart 2025 tarihli ifadesi, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'nün 05 Mart 2025 tarihli İnceleme Raporu, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin ve Girne Amerikan Üniversitesi’nden dosyaya giren evraklar gösterildi.

CİMER’E ŞİKAYET EDİLDİ İddianamede soruşturmanın başlangıcı 18 Eylül 2024 tarihli bir CİMER şikayetine dayandırıldı. CİMER’e gönderilen dilekçede şu ifadeler yer aldı: "İstanbul B.B. Başkanı Ekrem İmamoğlu Hakkında Suç Duyurusu İmamoğlu’nun Türkiye'de ki üniversiteye "usulsüz" yatay geçişi hakkında basında çıkan haberler doğrultusunda; İlgili tarihte denkliği olmayan Kıbrıs'taki üniversiteden Türkiye'deki devlet üniversitesine geçiş yapmış olması, gerekli puana sahip olmamasına rağmen üniversiteye geçişinin gerçekleşmesi, özel üniversiteden devlet üniversitesine geçişin olmamasına rağmen işlemin gerçekleşmiş olması ve benzer durumlar nedeni ile ilgili kişi hakkından gerekli soruşturmanın yapılması hakkından suç duyurusu ve ihbarında bulunuyorum. Gereğinin yapılmasını ilgili makamlardan bekliyorum.” REKLAM YOUTUBE YAYINI İHBAR EDİLDİ 1 Ekim 2024 tarihinde yapılan şikayet dilekçesinde ise, “Veryansın TV isimli Medya kuruluşunda yayınlanan bir videoda gazeteci Erdem Atay, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının sahte olduğunu iddia etmiştir. İddiaya göre Ekrem İmamoğlu, Kıbrıs'ta okuduğu üniversiteden İstanbul Üniversitesi'ne usulsüz bir şekilde yatay geçiş yapmıştır. Ayrıca Girne Amerikan Üniversitesi'nin o dönemde YÖK tarafından tanınmadığı ve bu nedenle yatay geçişin mümkün olmadığı belirtilmiştir. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında ileri sürülen iddiaların gerçeğe aykırı olup olmadığının tespiti için gerekli incelemenin yapılmasını, eğer yapılan inceleme sonucunda iddiaların doğru olduğu ve Ekrem İmamoğlu'nun sahte diploma kullandığı tespit edilmesi halinde kamu davası açılması talep olunur” şeklinde ifadeler kullanıldı.

İDDİANAME: İKİ GÜN KALA KONTENJAN ARTIRILMASI ŞÜPHELİ Savcı iddianamede Türk Ceza Kanunu’nda “resmi belgede sahtecilik” suçunu hukuken değerlendirirken, University College of Northern Cyprus’un Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından tanınan üniversitelerden biri olmadığını belirtti. Yükseköğretim Kurulu (YÖK)’e atıf yaparak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde faaliyet gösteren üniversiteler arasında sadece Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin tanındığını kaydetti. İddianamede yatay geçiş kontenjanlarının usulsüz olarak arttırıldığı ileri sürüldü. Yatay geçiş başvurularının 14 Eylül 1990 Cuma günü resmi çalışma saati sonuna kadar yapılacağı belirtilmesine rağmen başvuru tarihi bitmeden fakülte yönetim kurulunun 2 gün önce yaptığı toplantı ile yatay geçiş başvurularını değerlendirildiği ve karara bağlandığı belirtildi. Burada bazı öğrencilerin listeden usulsüz olarak silinerek yerine yeni öğrencilerin eklendiği ileri sürülürken, 54 kişinin alındığı bölümün kontenjan sayısının ise 3 olduğunu iddia etti. REKLAM SAVCI: “ÇOK SAYIDA HİLELİ İŞLEM YAPILDI” İddianamede, “Başvuruyu kabul eden kurumlar ve başvurusu değerlendirilen öğrencilerle ilgili çok sayıda hileli işlem yapıldığı” ifadelerine yer verildi. YÖK kararında belirtilen “sadece Doğu Akdeniz Üniversitesi” ibaresinin görmezden gelindiği ileri sürüldü. Üniversite transkriptlerinde yeterlilik gösterilmeyen öğrencilerin yatay geçişinin kabul edildiği ve herhangi bir dil seviye tespit sınavı ya da yeterlilik sınavı yapılmadığı iddia edildi.

“DEKANIN OĞLU DA USULSÜZ YATAY GEÇİŞ YAPTI” İDDİASI İddianamede, yurt dışından yatay geçiş başvurusunda bulunan öğrencilerin rektör, dekan, yönetim kurulu üyeleri, fakülte sekreteri, yatay geçiş komisyonu üyeleri gibi süreçte yer alan kişileri referans gösterdikleri ileri sürüldü. İddianamede İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde görevli Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ersin Güredin’in K.K.T.C.’ye akademik izinle gittiği anlatıldı. Güredin’in dönüşünü yurt dışında sürekli dönüş gibi gösterip, oğlu Eren Güredin’i yurt dışı nakil işleminden yararlandırdığı iddia edildi. Eren Güredin isimli öğrencinin mezun olduğu kuruluş olan University College of Northern Cyprus’de yerine öğrenci kütük defterine Doğu Akdeniz Üniversitesi öğrencisi olarak kaydedildiği ileri sürüldü. REKLAM “SINAV BELGELERİ 10 YIL SAKLANIYOR” İddianamede Ekrem İmamoğlu’nun Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde öğrenim gördüğü döneme ilişkin bilgi ve belgeler için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Adli Makamları’ndan adli yardımlaşma talebinde bulunulduğu kaydedildi. Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde öğrenci işleri müdürü olarak görev yapan Yağmur Ergüneş Tümer’in bilgi sahibi sıfatıyla verdiği ifadesine de yer verildi. Tümer, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde 28 yıldır çalıştığını anlatarak, son 4 yıldır öğrenci işleri müdürü olduğunu söyledi. Okula girişlerin sınavla yapıldığını belirten Tümer, sınavı kazanan öğrencilere öğrenci numarası verildiğini, sınavı geçemeyenlerin ise sisteme kaydının yapılmadığını ifade etti. Tümer, 1993 yılından önce sınavla giriş sistemi bulunduğunu söyleyerek, 1986’dan bu yana yasa gereği sınavsız öğrenci alınamadığını ve sınav belgelerinin 10 yıl saklandığını kaydetti. Tümer’in Ekrem İmamoğlu adına okulda herhangi bir kayıt bulunmadığı yönünde beyan verdiği belirtilen iddianamede, “Dolayısıyla bu kişinin bu okula giriş yapmadığını beyan etmiş olup şüpheli hakkında herhangi bir kayıt bulunmadığı.” ifadelerine yer verildi. University College of Northern Cyprus’un Kurucusu Özalp Tozan’ın ise ifadesinde üniversitenin Türkiye’de denkliğinin olmadığını ve bunun söz konusu dönemde bilindiğini söyledi.

“SAHTECİLİĞE UĞRAMIŞ BELGE HİÇ OLMAMIŞ KABUL EDİLMEKTE” İddianamede sonuç olarak; İstanbul Üniversitesi’ne Ekrem İmamoğlu tarafından yatay geçiş sırasında ibraz edilen belgelerin University College of Northern Cyprus'a ait bir tanıtım broşürü ve bir adet transkript olduğu belirtildi. Bu nedenle İmamoğlu’nun Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin öğrencisi olmadığı anlaşıldığı halde, İstanbul Üniversitesi yetkililerinin yatay geçiş sırasında öğrenci kütük defterine Doğu Akdeniz Üniversitesi öğrencisi olarak kaydettiği iddia edildi. Bu nedenle iddianamede gerçeğe aykırı resmi belgenin açık bir hile ile düzenlendiği ileri sürüldü. Bu nedenle hukuki öneme sahip beyanları gerçeğe aykırı bir biçimde yansıtarak şeklen doğru ancak içerik bakımından sahte bir belge meydana getirildiği iddia edildi. “Sahteciliğe uğramış belge hiç olmamış kabul edilmekte” ifadeleri kullanıldı. İMAMOĞLU'NUN "ŞOK OLDUM" AÇIKLAMASI DA İDDİANAMEDE İmamoğlu’nun İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi ziyaretinde yaptığı konuşmasına atıf yapılan iddianamede “geçiş yapanları duyduğumda şok oldum” cümlesine yer verilerek İmamoğlu’nun da o dönemde yatay geçiş yapılamayacağını bildiği iddia edildi. İmamoğlu’nun hayat hikayesinde hiçbir aşamada Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde eğitim gördüğüne ilişkin bir bilgi, bulgu bulunmadığı belirtildi. Buna rağmen “https://www.ibb.istanbul/ibb/buyuksehir-belediye-baskani”, “ekremimamoglu.com” gibi internet sitelerinde, "Kahramanın Yolculuğu" isimli kitapta ve basında İmamoğlu’nun Doğu Akdeniz Üniversitesi'nden yatay geçiş yaptığı yönünde bilgiler olduğu kaydedildi. Bu durumun temel nedeninin, İstanbul Üniversitesi'ne yatay geçiş kaydı sırasında, İmamoğlu’nun Doğu Akdeniz Üniversitesi öğrencisiymiş gibi gösterilmiş olmasından kaynaklandığı ileri sürüldü. İmamoğlu’nun yatay geçiş işlemleri sırasında ve sonraki süreçlerde University College of Northern Cyprus kurumu ile ilgili durumu açıkça bildiği iddia edildi. Ancak kamuoyunda farklı bir algı oluşturacak şekilde hareket ettiği ileri sürüldü. Tüm bu hususların ifade sırasında sorulduğu ancak İmamoğlu’nun söz konusu soruları cevapsız bıraktığı iddia edildi.

DİPLOMA YÜKSEK LİSANS, ASKERLİK VE SEÇİMDE KULLANILDI Tüm bu iddialarını sıralayan savcı, İmamoğlu’nun “resmi belgede sahtecilik” suçuna iştirak ettiğini, hileli bir şekilde aldığı evrakı Yüksek Lisans amacıyla İstanbul Üniversitesi’ne, askerlik hizmeti amacıyla Milli Savunma Bakanlığına ve Yüksek Seçim Kurulu’nda kullanılarak “zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik” suçunu işlendiğini ileri sürdü. DİĞER ŞÜPHELİLERİN DOSYASI AYRILDI Rapor ve ifadelere yer verilen iddianamede diploma soruşturmasında yeni şüphelilerin tespit edildiği, şüpheli sayısının fazlalığı nedeniyle İmamoğlu’nun dosyasının diğer şüphelilerden ayrıldığı belirtildi. Fotoğraf: AA