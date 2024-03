Reeder, BM'de çalışmalarını anlattı

REKLAM advertisement1

Reeder, "Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık" odağında 2010 yılından bu yana yürüttüğü toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik çalışmalarını Birleşmiş Milletler nezdinde dünyaya anlattı. Reeder Kurucu Ortağı Sezen Sungur Saral, Birleşmiş Milletler çatısı altındaki UN Women, UN Global Compact, UN ECOSOC (Economic and Social Council) tarafından yürütülen UN Women Empowerment Principles (WEPs) kapsamında, 11-24 Mart tarihleri arasında düzenlenen "Commission on the Status of Women (Kadının Statüsü Komisyonu) CSW68 (2024)" etkinliklerine katıldı. Saral, ana teması yoksulluğun ele alınması olan68. Kadının Statüsü Komisyonu (CSW68) kapsamında New York, ABD'de düzenlenen toplantılarda, tüm kadın ve kız çocuklarının güçlendirilmesinde kadın girişimciliğini ve kız çocuklarını güçlendirmeye yönelik çalışmalarını anlattı.

"ÇEŞİTLİLİK, EŞİTLİK VE KAPSAYICILIK" New York'ta UN nezdinde sanal, hibrit ve yüz yüze olarak gerçekleşen etkinliklerde Etik İş Dünyası Geleceği İnşa Ediyor (EBBF) adlı kurumun düzenlediği konferansta, Reeder'da kadın istihdamı ve ızlar Kodlar projesi ile ilgili sunum yapan Sezen Sungur Saral, şu bilgileri verdi: "Reeder'ı 2010 yılında kurarken çıkış noktamız, bilgiyi özgürleştirmek ve erişilebilir kılmaktı. Bununla beraber "Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık" odağımızdan hiç şaşmadık. Şirketimizde çalışan sayısı 1.000'e yaklaşırken, kadın çalışan oranımızı yüzde 60'ın üzerinde yükselttik. BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden 2 hedefi direkt olarak destekleyerek, Kodlama projesi ile Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Mesleki ve Teknik Anadolu liselerinde öğrenim gören 2680 kız öğrenciye çevrim içi, 268 öğrenciye uygulamalı atölyeler ile kodlama, yazılım ve tasarım eğitimleri sağladık. 2023 - 2024 yılında ise 4000 öğrenciye çevrimiçi, 500 öğrenciye yüz yüze eğitimler aracılığıyla, STEAM projemiz 7 ilde ve 35 Mesleki ve Teknik Anadolu lisesinde devam edecek. Öğrenciler, Maker kültürü, Tasarım Odaklı Düşünme, 3 Boyutlu Tasarım, Algoritmalar, Oyun Tasarımı, Arduino ile Kodlama ve Mobil Programlama konularında, MEB müfredatı ile uyumlu, yaklaşık 6 saat süren ve 7 modülden oluşan çevrim içi eğitimlerden faydalanıyor."

Öte yandan Reeder, UNGC tarafından organize edilen, “İş Dünyası Liderleri Diyaloğu: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Konusunda Daha Hızlı Daha İleri” başlıklı yuvarlak masa toplantısında ise cinsiyet eşitliğinin önemi ve yönetimin tüm kademelerinde eşit temsile yönelik uygulamalar hakkında paylaşımda bulunan tek Türk şirketi olduğunu açıkladı. “DAHA HIZLI DAHA İLERİ” Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) İlerleme Raporu’na göre 2017 yılından bu yana dünya çapında SKA’ların sadece yüzde 15’inde kayda değer bir ilerleme kaydedildi. SKA’ların yüzde 48’inde ilerleme zayıf veya yetersiz; yüzde 37’sinde ise ilerleme ya durdu ya da daha da geriledi. Bu nedenle, SKA’lara ulaşmak için iş dünyasının katkısını hızlandırmayı hedefleyen UN Global Compact, Daha Hızlı, Daha İleri (MFF) girişimini başlattı. Bu inisiyatif de “İklim değişikliği, toplumsal cinsiyet eşitliği, geçim ücreti, sürdürülebilir finans ve suyun korunması” olmak üzere 5 ana maddeyi kapsıyor.

Reeder’ın bu maddelerden toplumsal cinsiyet eşitliği, geçim ücreti ve sürdürülebilir finans olmak üzere 3 maddeyi sahiplendiğini vurgulayan Saral, “İnisiyatif çağrı yaptığında, Türkiye’de kadın işgücü ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularına önem veren markalaran biri olarak Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin (UNGC) “Daha Hızlı Daha İleri” inisiyatifine taahhüt veren ilk şirketler arasında yerimizi aldık. Dünyanın farklı ülkelerinden yöneticilerinin katıldığı kapalı toplantıda, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) politikaları ve stratejileriyle uyumlu hale getirmek ve hedefler belirlemek amacıyla, SKA yatırımlarının tutarını ve oranını takip edip raporlamak konuları ile ilgili çalışmalar yapıldı” diye konuştu.