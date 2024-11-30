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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yukatel Adana Demirspor Recep Uçar: 3 puan taraftarımıza armağan olsun - Tümosan Konyaspor Haberleri

        Recep Uçar: 3 puan taraftarımıza armağan olsun

        Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, 1-0'lık Adana Demirspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.11.2024 - 19:08 Güncelleme: 30.11.2024 - 19:48
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        "3 puan taraftarımıza armağan olsun"
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        Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Adana Demirspor'u 1-0 mağlup eden Konyaspor'un teknik direktörü Recep Uçar, karşılaşmayı değerlendirdi.

        UÇAR: SON VURUŞLARDA ZORLANDIK

        Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, Adana Demirspor’un sürpriz yapmasına fırsat vermediklerini belirterek, “Rakibin teknik direktörünün değişmiş olması, oyun planının önceki maçlara göre farklı olmasının işimizi zorlaştıracağını biliyorduk. Biz de bu maç özelikte sahaya bir takım farklılıklar yansıttık. İlk yarı oyunun genel anlamda kontrolü bizdeydi. Çok fazla pozisyon vermedik. Topa sahip olduk ancak üretmekte de zorlandık. Rakip takımın savunması oldukça agresifti. İkinci yarı daha üretken olmak için sahaya çıktık. Pozisyonlarımız da oldu ancak son vuruşları yapmakta zorlandık” diye konuştu.

        ‘3 PUAN TARAFTARIMIZA ARMAĞAN OLSUN’

        Duran topların en büyük kozları olduğunu kaydeden Uçar, “Şükürler olsun Jevtovic’in kafa vuruşuyla bir gol bulduk. Son dakikalarda çok zorlandık. Slowik’in inanılmaz bir kurtarışı vardı ve bizim 3 puan alarak evimize dönmemizi sağladı. Eyüpspor, Samsunspor ve Sivasspor çok zor maçlar kazandı burada. Bu deplasman çok kolay değil. Adana Demirspor iyi bir direnç gösterdi. Oyuncularımı yürekten tebrik ediyorum. Özveri gösterdiler. Bize destek veren Konyaspor taraftarını da ayrıca tebrik ediyorum ve bu 3 puan onlar armağan olsun” dedi.

        ADANA DEMİRSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ DALCI: SAHADA GÜÇLÜ BİR OYUN VARDI

        Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, üzgün olduğunu ifade ederek, “Belki de 1 puan aldığımız için maç sonu üzüleceğimiz bir karşılaşmada onu bile alamadık. Sahada güçlü bir oyun ve hak edilmiş bir 3 puan vardı. Pozisyonları değerlendirebilseydik daha başka şeyler konuşuyor olurduk. Oyuncularımız, söylediğimiz şekilde planlarımızı uyguladılar. Neticesinde hak ettiğimiz puan ya da puanları alamamak bizi ve oyuncularımı çok üzdü. Bu maç bitti, önümüzdeki maçlar bakacağız. Futbol şansı çok önemli. Göztepe maçına en iyi şekilde hazırlanmak için yarın mesaiye başlayacağız” dedi.

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