Akıllı telefon markası realme yeni ürünleri realme 8 Pro ve GT’yi tanıttı. realme 8 Pro, akıllı telefon kamera modüllerinde bulunan 108 megapiksel kamerasıyla dikkat çekerken; Qualcomm Snapdragon 888 işlemciyi alan ilk akıllı telefon özelliğine sahip realme GT ise 4500 mAh pil kapasitesi ile geliyor.
realme 8 Pro, akıllı telefon kamera modüllerinde bulunan en yüksek çözünürlük olan 108 megapiksel kameraya sahip ilk realme akıllı telefon. 108 megapiksel çözünürlüğe ve 1 / 1.52 inç matrise sahip yeni nesil Samsung ISOCELL HM2 sensörü bulunan realme 8 Pro, 12.000 × uzunluk ve genişlikte fotoğraflar çekebiliyor.
3X ULTRAZOOM
HM2, Fujifilm tarafından geliştirilen yeni malzemeyi kullanarak Samsung'un ISOCELL Plus piksel gruplama teknolojisini kullanıyor.
6.4 inçlik Süper AMOLED ekranı olan realme 8 Pro, standart kırpma yerine, kamera mevcut 108 megapikselden 12 megapiksel çözünürlüğünde büyütülmüş bir alanı çekiyor. Telefon, yazılım yöntemleriyle elde edilen 3x büyütme, 3x optik zoom’lu lensler barındırıyor.
5 PORTRE MODU
realme 8 Pro, arka plan bulanıklığı, akıllı işleme ve neon stili ekleyerek bir portre oluşturmak için beş çözüm sunuyor: Neon filtreli portre, Dinamik bokeh; AI renkli portre, Güncellenmiş AI portresi ve 16 MP selfie portre.
50W SUPERDART CHARGE VE 4500 MAH PİL
Cihazın, 50W SuperDart Charge, 4500mAh pili telefonu 47 dakikada yüzde 0'dan yüzde 100'e şarj ediyor ve 17 dakikada yüzde 50 şarj olanağı sağlıyor. Üç dakikalık şarj is, dört saate kadar konuşma, 11 saate kadar müzik dinleme, üç saate kadar WhatsApp iletişimi ve 77 saate kadar bekleme süresi sunuyor.
QUALCOMM SNAPDRAGON 720G İŞLEMCİ
realme 8 Pro, 2.3GHz'e kadar iki yüksek performanslı Cortex-A76 çekirdeği ve 1.8GHz'e kadar altı yüksek performanslı Cortex-A55 çekirdeği ile donatılmış bir Kryo 465 işlemcili sekiz nanometre Snapdragon 720G yonga seti tarafından destekleniyor.
5G’Lİ REALME GT
realme’nin tanıttığı diğer yeni telefonu realme GT, özellikle 5G ağlarında 7.5 Gbps'ye kadar maksimum hızda çalışmak üzere tasarlanmış Qualcomm Snapdragon 888 işlemciyi alan ilk akıllı telefon olma özelliğine sahip.
120Hz yenileme hızına sahip Süper AMOLED ekran ile gelen realme GT, 65 watt'ta SuperDart şarj ile donatılmış, bu da pili 35 dakikada 4.500 mAh ile yüzde 100 şarj etmeyi sağlıyor.
64 MP ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ SONY ÜÇLÜ KAMERA
realme GT, Süper Gece Modu, Panorama, Profesyonel Uzman modu, timelapse, portre, HDR, ultra geniş açı ve ultra makro, PF modu gibi özelliklere sahip 64 MP çözünürlüklü Sony üçlü kamera ile geliyor. Verilen bilgiye göre realme 8 Pro 14 Eylül tarihinde Hepsiburada kanalında, realme GT ise 16 Eylül’de Trendyol kanalında satışa sunulacak.
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