Konusunu gerçek hayattan alan, insanların en ince ayrıntısına kadar anlatıldığı ve hakkında şüphe duyulmayacak olayların okuyucuya aktarıldığı Realizm akımı temsilcileri kimlerdir? Realizm ne demek? Tüm bunların yanında bir uluslararası ilişkiler teorisi olarak da bilinen Realist teori nedir? Realist eğitim felsefesi hangi özellikleri taşımaktadır? İşte, tüm detaylar…
Realizm Nedir?
19.yüzyılın ikinci yarısında romantizmin aşırı duygusallığına tepki olarak ortaya çıkmış bir sanat akımıdır. 19. yüzyılda bilim alanında yaşanan önemli gelişmelerle birlikte, sadece gözlenene ve gerçeğe önem verilmeye başlanmış; bu durumun da edebiyata Realizm akımı vasıtasıyla bir yansıması olmuştur. Realizm’de duygu ve hayaller yerini, toplum ve insan gerçeklerine bırakır. Konular gerçekten alınır. Yaşanan ve gözlenen gerçek bütün çıplaklığıyla anlatılır.
Peki, Realizmin kurucusu kimdir? Realizm akımının kurucusu olarak Gustave Flaubert kabul edilmektedir. Gustave Flaubert’in, 1857 yılında yazmış olduğu Madame Bovary adlı eser de Realizm akımının ilk büyük romanı olarak görülmektedir.
Realizm Akımı Özellikleri
- yüzyılda gerçekleşen ekonomik, siyasi ve bilimsel gelişmelerden de etkilenerek ortaya çıkan Realizm akımı özelikleri şu şekilde sıralanabilir:
- Realizm akımında gerçekler ön plandadır. Realist sanatçılar, eserlerinde yaşamın gerçeklerini anlatmışlardır.
- Yalnızca yaşananın anlatılmasına yönelen Realizm akımı; olaylar ve kişiler karşısında tarafsız bir tavır takınmıştır. Bu akıma uygun olarak eser veren yazarlar, kendi duygu, düşünce ve yorumlarını eserlerine katmazlar. Çünkü realizmde doğayı olduğu gibi kopya etmek esastır.
- Gerçekler anlatılırken kişilerin psikolojileri, onların kişiliklerini etkileyen çevrelerinin tanıtımı, içinde bulundukları ortam ayrıntılarıyla verilir. Onun için de betimleme, realist yazarlarda en önemli anlatım biçimi olarak dikkat çeker.
- Realizmde, gerçek hayatın anlatılması esas olduğu için realistlerin eserlerinde toplumun sıradan kişilerine rastlanır. Eserlerinde daha çok yaşamın olağan olaylarına yönelen gerçekçiler, çok basit bir konuyu bile ele alırlar.
- Realist yazarların okuyucuyu eğitme gibi bir amaçları yoktur; onlar gözlem, araştırma ve belgelere dayanarak, yaşananı nesnel bir şekilde aktarmayı amaçlarlar.
- Realizmde biçim güzelliğine önem verilir, dilde ve anlatımda süsten, özentiden kaçınılır. Çünkü sanatı, klasik ve romantik akımların yapaylığından kurtarmak amaçlanır.
- Realizmde roman ve hikâye ön plana çıkmıştır.
Realizm Akımı Temsilcileri
- Stendhal
- Honore de Balzac
- Gustave Flaubert
- Ernest Hemingway
- John Steinbeck
- Charles Dickens
- Lev Tolstoy
- Fyodor Dostoyevski
- Anton Çehov
- Nikolay Gogol
- Maksim Gorki
- Recaizade Mahmut Ekrem
- Halit Ziya Uşaklıgil
- Yakup Kadri Karaosmanoğlu
Realist Teori Nedir?
Thomas Hobbes ve Niccolo Machiavelli’nin çalışmalarına dayanan bir uluslararası ilişkiler geleneklerindendir. Realist teori, temelde 4 ana maddeye dayanmaktadır:
- Bu teoriye göre uluslararası sistem anarşik bir yapıya sahiptir.
- Devletler bu sistemin en büyük aktörleridir.
- Bu sistemdeki her devlet, sistemin bir birimidir.
- Her bir devlet için temel gaye, var olmaktır.
Realist Eğitim Felsefesi
Realist eğitim felsefesi; okulların, insan aklının geliştirileceği şekilde yapılanması gerektiğini, buralarda öğrencilere evrensel kültürün entelektüel bir hedef olarak, nitelikli öğretmenler tarafından öğretilmesi gerektiğinin savunur. Öğretim programlarında felsefe, mantık ve bilimin bilgisine önem verilmeli; öğrencilerin kendilerine sunulan bilgileri, neden-sonuç sistemine uygun olarak öğrenmeleri gerekmektedir. Öğretmen merkezli bir eğitim sistemi olan Realist eğitim, özgür yurttaşlar yetiştirme gayesi taşımaktadır.
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