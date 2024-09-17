ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE YENİ FORMAT

UEFA Şampiyonlar ligi bu sezon 36 takımlı lig sistemiyle uygulanacak. Puan sıralamasını ilk 8’de bitiren takımlar son 16 turuna yükselecek. 9 ile 24. sırada tamamlayan ekipler ise son 16 turuna yükselebilmek için iki ayaklı play-off oynayacak.

Puan sıralamasını 25 ile 36. sıralardaki takımlar ise Avrupa’ya veda edecek. 2024-2025 sezonunda play-off maçları Şubat ayında oynanırken son 16 turu karşılaşmaları ise Mart ayında tamamlanacak.