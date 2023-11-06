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        Haberler Spor Futbol İspanya Real Madrid-Rayo Vallecano: 0-0 (MAÇ SONUCU) - Arda Güler kulübede, Real Madrid berabere! - Futbol Haberleri

        Real Madrid-Rayo Vallecano: 0-0 (MAÇ SONUCU)

        İspanya La Liga'nın 12. haftasında Rayo Vallecano'yu ağırlayan Real Madrid, rakibiyle 0-0 berabere kalarak liderliği Girona'ya kaptırdı. Real Madrid'de ilk kez maç kadrosunda yer alan milli futbolcumuz Arda Güler, mücadelede forma şansı bulamadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 09:52 Güncelleme: 06.11.2023 - 09:55
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        • 1

          İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 12. haftasında Real Madrid sahasında oynadığı maçta Rayo Vallecano ile 0-0 berabere kaldı.

        • 2

          Madrid kentinin iki takımı, Real Madrid ve Rayo Vallecano'yu karşı karşıya getiren derbi maçı berabere sona erdi. Bu sonuçla Real Madrid liderlik koltuğundan ikinciliğe geriledi.

        • 3

          Karşılaşmada ev sahibi Real Madrid özellikle ikinci yarı tek kale oynasa da Rayo Vallecano defansını geçmeyi başaramadı.

        • 4

          Eflatun beyazlılar aldıkları beraberlikle puanını 29'a çıkararak, liderliği 31 puandaki Girona'ya kaptırdı. Rayo ise 18 puanla 9.lukta kaldı.

        • 5

          Diğer yandan Real Madrid'e transfer olduğundan bu yana iki kez sakatlık geçiren Arda Güler ilk defa maç kadrosuna alınsa da teknik direktör Carlo Ancelotti'nin oyuncu değişikliği tercihlerine girmedi.

        • 6

          İtalyan teknik adam, ikinci yarıdaki oyuncu değişikliklerini Rodrygo Goes, Tony Kroos ve Nacho'dan yana kullandı.

        • 7

          Ancelotti, maçtan bir gün önce düzenlediği basın toplantısında, "Arda'yı az sürelerle yavaş yavaş oynatacağını, futbolcu için özel bir program uyguladıklarını" söylemişti.

        • 8

          ARDA GÜLER'E BEĞENİ ARTIYOR

          Diğer yandan İspanya'da Arda Güler'e olan ilginin her geçen gün arttığı görüldü.

        • 9

          Spor gazetesi Marca bugün "Arda sahneye çıkıyor" manşetiyle çıktı.

        • 10

          Ayrıca Türk futbolcunun sosyal paylaşım platformu "X"deki resmi hesabından yaptığı maç günü yaptığı ve futbola başladığı Gençlerbirliği'nden Real Madrid'e gelişene kadar olan kariyerine atıfta bulunduğu animasyonlu video paylaşımı geniş yankı uyandırdı.

        • 11

          Arda'nın paylaşımı kısa sürede 6,5 milyondan fazla kişi tarafından izlenirken İspanyol basını "Real Madrid bu videonun etkisinin bu kadar büyük olacağını beklemiyordu ve çok etkilendi." yorumunda bulundu.

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