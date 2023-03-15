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Real Madrid - Liverpool: 1-0 (MAÇ SONUCU)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu Real Madrid, son 16 turu ilk maçında deplasmanda 5-2 mağlup ettiği Liverpool'a rövanşta da şans tanımadı. İspanyol devi rakibini Benzema'nın golüyle 1-0 mağlup edip çeyrek finale adını yazdırdı.

Giriş: 15.03.2023 - 22:03 | Güncelleme: ABONE OL
Real Madrid - Liverpool: 1-0 (MAÇ SONUCU)
HABERTURK.COM

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile Liverpool arasında 'erken final' olarak nitelendirilen son 16 turu eşleşmesinde çeyrek finale yükselen taraf Real Madrid oldu.

İspanyol devi, ilk maçta İngiltere'de 5-2 yendiği Liverpool'u Santiago Bernabeu'da oynanan rövanş maçında da 1-0 mağlup ederek tur atladı.

Eflatun-beyazlılara galibiyeti getiren golü 78. dakikada Karim Benzema kaydetti.

BENZEMA DEVAM EDEMEDİ

Real Madrid'in yıldızı Karim Benzema, attığı gol sonrası sevinç sırasında sakatlanırken, 82. dakikada yerini Rodrygo'ya bıraktı.

ÇEYREK FİNALİSTLER BELLİ OLDU

Devler Ligi'nde son 16 turu sona ererken, çeyrek finale yükselen ekipler de belli oldu. Turnuvada, Real Madrid, Napoli, Bayern Münih, Benfica, Chelsea, Milan, Manchester City ve Inter, çeyrek finale yükseldi. Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri 17 Mart Cuma günü gerçekleştirilecek kura çekiminin ardından belli olacak.

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