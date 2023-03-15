İspanyol devi, ilk maçta İngiltere'de 5-2 yendiği Liverpool'u Santiago Bernabeu'da oynanan rövanş maçında da 1-0 mağlup ederek tur atladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile Liverpool arasında 'erken final' olarak nitelendirilen son 16 turu eşleşmesinde çeyrek finale yükselen taraf Real Madrid oldu.

Devler Ligi'nde son 16 turu sona ererken, çeyrek finale yükselen ekipler de belli oldu. Turnuvada, Real Madrid, Napoli, Bayern Münih, Benfica, Chelsea, Milan, Manchester City ve Inter, çeyrek finale yükseldi. Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri 17 Mart Cuma günü gerçekleştirilecek kura çekiminin ardından belli olacak.