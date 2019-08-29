Belçikalı yıldızın dışında Luka Jovic (60 milyon euro),Ferland Mendy (48 milyon euro),Rodrygo (45 milyon euro) ve Eder Militao (50 milyon euro) Real Madrid'e katılırken harcanan 300 milyon euro ne taraftarları ne de Zinedine Zidane'ı tatmin etmedi.