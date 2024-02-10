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        Haberler Spor Futbol İspanya Real Madrid, Girona'yı farklı yendi! Arda Güler takımına penaltı kazandırdı... - Futbol Haberleri

        Real Madrid, Girona'yı farklı yendi! Arda Güler takımına penaltı kazandırdı...

        İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (LaLiga) 24. haftasında Real Madrid, sahasında Girona'yı 4-0 mağlup etti. Arda Güler, 90. dakikada takımına penaltı kazandırdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2024 - 22:52 Güncelleme: 10.02.2024 - 22:52
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        Arda penaltı kazandırdı, Madrid farka gitti!
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        LaLiga'da Real Madrid, şampiyonluk yarışında en yakın rakibi Girona'yı Santiago Bernabeu Stadı'nda ağırladı.

        Ev sahibi ekip, 6. dakikada Vinicius Junior, 35 ve 54. dakikalarda Jude Bellingham ile 61. dakikada Rodrygo'nın golleriyle mücadelen 4-0 galip ayrıldı.

        Milli futbolcu Arda Güler, 77. dakikada oyuna dahil olarak Bernabeu'daki ilk maçına çıktı.

        Arda, 90. dakikada takımına penaltı kazandırırken, Joselu penaltı atışını gole çeviremedi.

        Puanını 61'e çıkaran Real Madrid, liderliğini korudu ve ikinci sıradaki Girona'yla arasındaki puan farkını 5'e yükseltti.

        Ligin 8. haftasında Real Madrid'i konuk ettiği maçın ardından rakibine deplasmanda da yenilen Girona, bu sezonki ikinci yenilgisini aldı ve 56 puanda kaldı.

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