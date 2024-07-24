Real Madrid'den 1 milyar euro'luk rekor gelir!

Dünya futbolunda birçok ilke imza atan Real Madrid, bir kez daha tarihe geçti. Aldığı kupalar ve yaşadığı şampiyonluklarla birçok kişi tarafından dünyanın en başarılı spor kulübü olarak kabul edilen İspanyol devi, bu başarısını mali tablolarına da yansıttı.