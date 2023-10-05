Real Madrid'de Arda Güler müjdesi!
Real Madrid kariyerine şanssız başlayan ve önce dizinden, ardından da sol arka adalesinden sakatlanan Arda Güler'den bu kez sevindirici haber geldi.
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Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, İspanya kariyerine şanssız başlarken, eflatun-beyazlılarda biri sezon başında olmak üzere iki kez sakatlık yaşamıştı.
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Sezon öncesi kamp döneminde yaşadığı diz sakatlığı sonrası ameliyat olan 18 yaşındaki milli futbolcu, tedavisinin ardından takımla çalışmalara başlamıştı.
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Teknik direktör Carlo Ancelotti, 26 Eylül'de gerçekleştirilen antrenman öncesi Arda Güler'le ilgili olarak, "Arda sakatlıktan iyi bir şekilde çıktı. İyi durumda ve şu anda oynamaya hazır." ifadelerini kullanmıştı.
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Arda, İtalyan hocanın açıklamasından dakikalar sonra antrenmanda sol arka adalesinden yeniden sakatlanmıştı.
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BİREYSEL ÇALIŞMALARA BAŞLADI
Yaklaşık 10 gün süren tedavi sürecinin ardından Arda Güler'den sevindirici haber geldi.
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İspanyol ekibinde sakatlığını atlatan milli futbolcu, Real Madrid'in bugün yaptığı idmanda takımdan ayrı bireysel çalıştı.
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Öte yandan eflatun-beyazlılarda sakatlığı sebebiyle bir süredir sahalardan uzak olan David Alaba da antrenmanın bir kısmında takımla çalıştı.