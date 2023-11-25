Real Madrid cephesinden flaş Icardi açıklaması
Mauro Icardi'nin menajeri Elio Pino'nun 'Real Madrid ile görüşüyoruz.' sözleri sonrası İspanyol kulüp cephesinden de açıklama geldi!
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da forma giyen ve ismi transferde Real Madrid ile anılan Mauro Icardi hakkında İspanyol ekibinden flaş bir açıklama geldi.
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The Athletic'ten Guillermo Rai, Real Madrid'den bazı yetkililerin kendisi ile temasa geçtiğini belirtirken, Icardi'nin kendilerine önerildiğini ancak Real Madrid cephesinin böyle bir ilgisinin kesinlikle olmadığını aktardıklarını belirtti.
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İspanyol basınında yer alan haberlerde ise Real Madrid Teknik Direktörü Ancelotti'nin oyuncuyu istediği ancak başkan Florentino Perez'in bu transfere kesinlikle karşı olduğu da aktarıldı.
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İspanyol Defensa Central'in haberine göre, Carlo Ancelotti ile Florentino Perez arasında Icardi üzerine bir transfer görüşmesi yapıldı. Ancelotti, bu transferin takıma güç katacağını Perez'e iletti.
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Florentino Perez ise Mauro Icardi'yi kesinlikle transfer etmeyeceklerini Ancelotti'ye iletti. Haberin detayında Florentino Perez'in "Ben başkan olduğum sürece Icardi, Real Madrid forması giyemez. Bu konuda netim!" dediği öne sürüldü.
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Haberde, Real Madrid'in Mauro Icardi ile Inter'de forma giydiği dönemde ilgilendiği ancak özel yaşamı nedeniyle bu transferden vazgeçildiği belirtildi.
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2022/23 sezonunun başında Paris Saint-Germain'den önce kiralık, sonrasında ise bonservisi ile Galatasaray'a katılan Icardi, sarı kırmızılı forma ile toplamda çıktığı 46 maçta 38 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.