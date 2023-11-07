REAL MADRID BRAGA MAÇINDA ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?



2023-2024 sezonunda sakatlığı dolayısıyla henüz resmi bir maçta forma giymeyen ve sakatlığını atlattıktan sonra Real Madrid'in hafta sonu La Liga'da oynadığı Rayo Vallecano karşılaşmasında kadroda yer alan milli yıldız Arda Güler'in, Madrid ekibinin Braga karşılaşmasında kadroda olması ve sonradan oyuna girmesi bekleniyor.



Kariyerinde ilk kez bir Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında forma giyecek olan Arda Güler, gol atması halinde devler liginde golle tanışan en genç Türk futbolcu olacak.