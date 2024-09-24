ALAVES MAÇINDA ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

Bu maçta Endrick'in ilk kez resmi bir maçta ilk 11'de görev yapması bekleniyor. İspanyol basını Arda Güler ve Lucas Vazquez'in de ilk 11'de yer alacağını iddia etti.

Son maçın yıldızı seçilen Rodrygo ise dinlendirilecek. Mbappe ise yine sahada yer alacak.