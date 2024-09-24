Real Madrid-Alaves maçı ne zaman, saat kaçta? Real Madrid-Alaves maçı hangi kanalda yayınlanacak?
Real Madrid, İspanya La Liga 7. hafta maçında Alaves ile karşı karşıya gelecek. Real Madrid'te gözler milli futbolcumuz Arda Güler'de olacak. Carlo Ancelotti, zorlu müsabaka için maç kadrosunu açıkladı. Son maçta sakatlanan Carvajal kadroda yer almazken, omzundan bir sakatlık yaşayan Jude Bellingham ise maç kadrosuna alındı. Peki, Real Madrid-Alaves maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, Arda Güler oynayacak mı? İşte Real Madrid-Alaves maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı hakkında tüm detaylar…
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Real Madrid, İspanya La Liga’nın 7. haftasında evinde Alaves’i ağırlayacak. Eflatun-beyazlılar, sahadan 3 puanla ayrılmanın hesabını yapıyor. Carvajal sakatlığı nedeniyle bu maçta görev almayacak. Bellingham'ın omuz sakatlığına rağmen oynaması bekleniyor. Zorlu mücadele öncesinde A Milli Takım’ın genç yıldızı Arda Güler’in ilk 11’de yer alıp almadığı merak ediliyor. Peki Real Madrid-Alaves maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, Arda Güler oynayacak mı? İşte, Real Madrid-Alaves maçı canlı yayın kanalı ve merak edilen tüm detaylar…
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REAL MADRİD-ALAVES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Real Madrid-Alaves maçı, 24 Eylül 2024 Salı günü saat 22:00’de başlayacak ve Santiago Bernabeu’da oynanacak.
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REAL MADRİD-ALAVES MAÇI HANGİ KANALDA?
Real Madrid-Alaves maçı, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
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ALAVES MAÇINDA ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?
Bu maçta Endrick'in ilk kez resmi bir maçta ilk 11'de görev yapması bekleniyor. İspanyol basını Arda Güler ve Lucas Vazquez'in de ilk 11'de yer alacağını iddia etti.
Son maçın yıldızı seçilen Rodrygo ise dinlendirilecek. Mbappe ise yine sahada yer alacak.
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İşte Carlo Ancelotti'nin beklenen Alaves maçı 11'i:
Courtois, Lucas, Militao, Rüdiger, Mendy, Tchouameni, Valverde, Arda Güler, Mbappe, Vinicius, Endrick
Ancelotti'nin Mbappe'nin yerine Rodrygo'yu da oynatabileceği konuşuluyor.
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İSPANYA LA LİGA PUAN DURUMU
1- Barcelona 18 puan
2- Real Madrid 14 puan
3- Athletic Bilbao 13 puan
4 - Atletico Madrid 12 puan
5 - Mallorca 11 puan
6 - Villarreal 11 puan
7 - Alaves 10 puan
8 - Osasuna 10 puan
9 - Celta Vigo 9 puan
10 - Rayo Vallecano 8 puan
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