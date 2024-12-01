Real Madrid: 2 - Getafe: 0 | MAÇ SONUCU

İspanya LaLiga'nın 15. haftasında Real Madrid ile Getafe karşı karşıya geldi. Santiago Bernabeu'da oynanan müsabakayı kazanan 2-0'lık skorla Real Madrid oldu.

Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 30. dakikada penaltıdan Jude Bellingham ve 38. dakikada Kylian Mbappe kaydetti.

Real Madridli Arda Güler, 46. dakikada Bellingham'ın yerine oyuna dahil oldu. Getafeli Bertuğ Yıldırım, sarı kart cezası nedeniyle forma giymedi.

Bu sonucun ardından 1 maçı eksik olan Real Madrid, puanını 33 yaptı ve Barcelona ile aradaki farkı 1'e indirdi. Getafe ise son 4 haftada 3. kez kaybederek 13 puanda kaldı.

Real Madrid, gelecek hafta Athletic Bilbao deplasmanına gidecek. Getafe ise sahasında Espanyol'u ağırlayacak.