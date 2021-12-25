Re-Pie'dan Tırport'a yatırım!

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Alternatif yatırım fonu yönetim şirketi Re-Pie Portföy, bünyesinde bulunan Birinci Karma Teknoloji GSYF üzerinden, lojistik sektörü oyuncusu Tırport’a 250 milyon lira değerleme üzerinden yatırım yaptığını açıkladı. Yatırım turuna Avrupa’dan Encore Holding'in de katıldığı bildirildi. Tırport'un, 2022 itibariyle Türkiye ile birlikte 7 ülkede faaliyetlerini sürdüreceği kaydedildi.

Verilen bilgiye göre, toplam portföy hacmini 5.2 milyar lira seviyesine çıkaran Re-Pie Portföy Yönetimi, Türkiye girişim ekosisteminin gelişmesinde önemli rol oynamayı hedefiyle, fintech, deeptech ve enerji verimliliği teknolojileri gibi büyüme potansiyeline sahip alanlarda yirmiye yakın girişime daha yatırım yapmayı planlıyor.

Lojistik teknolojileri alanında yapay zekâ destekli, katma değeri yüksek çözümler üreten Tırport'un ise, aldığı yeni yatırım ile birlikte Avrupa ve Avrasya bölgesindeki büyümesini hızlandırmayı hedeflediği aktarıldı.

Tırport, yükü olan müşterilerin uygun kamyonları bulmalarını sağlayan, kamyoncuların ve yük taşıyan nakliye firmalarının ise aradıkları yüke, aradıkları zaman ve yerde ulaşmalarına imkân yaratan yapay zeka algoritmalarıyla destekli yeni nesil bir dijital platformu olarak faaliyet gösteriyor.

Girişimin, pandemi sürecinde 2 yılda iş hacmini 7 kattan fazla büyüttüğü de edinilen bilgiler arasında.