Sosyal medyada günün konusu Razi Canikligil ile Zafer Şahin arasındaki tartışma oldu. Donald Trump ile Joe Biden arasındaki ABD Başkanlık seçimleri ile ilgili yapılan bir programda ikilli arasında hararetli bir tartışma yaşadı. O anlar saniye saniye böyle yaşandı...

İŞTE RAZİ CANİKLİGİL ZAFER ŞAHİN TARIŞMASI

CANİKLİGİL ÖZÜR DİLEDİ!

Tarışmanın ardından Razi Canikligil, resmi Twitter hesabından bir açıklama yayınladı ve: "Hepinizden özür diledim, günlerdir zor dayandım. Buraya kadarmış." ifadelerini kullandı!