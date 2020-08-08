Ravioli nasıl yapılır? Ravioli tarifi yemekseverler tarafından merak konusu oldu. İtalyan Mutfağı'nın vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan Ravioli yapılışı haberimizde...

RAVİOLİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Hamuru için:



280 gramun (2 su bardağı)

200 gramsemolina (irmik unu)

6 adetyumurta

1/2 çay kaşığıtuz



İç harcı için:

300 gramorta yağlı kıyma

1 adetorta boy kuru soğan

1/4 çay kaşığıtuz

1/2 çay kaşığıtaze çekilmiş tane karabiber



Servisi için:

2 yemek kaşığıtereyağı

RAVİOLİ NASIL YAPILIR?

Ravioli hamuru için; un ve irmik ununu geniş bir karıştırma kabına alın. Tuzu katın. Tek tek eklediğiniz yumurtalarla hamuru kıvam alana kadar yoğurun. Streç filmle sarıp 20 dakika kadar buzdolabında dinlendirin.

Ravioli hamurlarını açmadan önce iç harcı hazırlayın. Kuru soğanı minik küpler halinde doğrayın. Orta yağlı kıyma, tuz ve taze çekilmiş tane karabiber ilavesiyle yoğurun.

Toparlanan hamuru minik bezelere ayırın. Mutfak tezgahını hafifçe unlayıp bir adet hamur bezesini oklava yardımıyla yufkadan biraz daha kalın olacak şekilde açın. Yaklaşık 8x8 cm. olacak şekilde kare parçalar halinde kesin. Aynı işlemi diğer hamur bezelerine de uygulayın.

Kare hamur parçalarının orta kısımlarına hazırladığınız kıymalı iç harçtan bir tatlı kaşığı kadar yerleştirin. Ravioli makarna hamurlarının kenar kısımlarını hafif bir şekilde ıslatın. Üzerine bir kat hamur kapatıp kare şeklini verin.

Kenar kısımlarının üzerinden tırtıklı bir kesici yardımıyla geçip yapışmalarını ve şekil almalarını sağlayın. Üzerlerini temiz bir mutfak beziyle örtüp buzdolabında 30 dakika kadar dinlendirin.

Derin bir tencerede bol miktarda su kaynatın. Hamurunu taze taze açtığınız için; ravioli makarnaları 6-8 dakika kadar haşlayın. Haşlanan makarnaları bir süzgeç yardımıyla çıkartıp fazla sularını süzdürün.

Tereyağını geniş tabanlı bir tavada eritin. Haşlanmış ravioli makarnaları, tereyağında 1-2 dakika soteleyin. Geniş bir servis tabağına alıp arzuya göre incecik kıyılmış maydanoz eşliğinde sevdiklerinizle paylaşın.