'Raşomon Sergisi' Kadıköy'de

Ünlü yazar Ryunosuke Akutagava tarafından yazılan bir hikâye ve yönetmen Akira Kurosawa’nın imzasını taşıyan bir filmin adı olan, aynı zamanda şehre açılan kadim Japon kapılarından biri olan Raşomon bir sergiye dönüştü.

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Japonya ile Türkiye arasında Diplomatik İlişkilerin Tesisinin 100. Yıldönümü etkinlikleri kapsamında yer alan sergi, Japon klasik edebiyatından bir yazar ile Türkiye’den çağdaş bir ressamın sanatsal buluşmasını sağlıyor. Arzu Taşçıoğlu’nun klasik Japon edebiyatının bu önemli öyküsünden ilham alarak yaptığı resimler serginin odağında yer alıyor. Sanatçının Japon resminden esinlenerek siyah mürekkeple, ama çağdaş bir bakışla yaptığı resimler, öyküye yeni bir yorum getiriyor. Tanınmış Japon edebiyatı çevirmeni Prof. Dr. Ali Volkan Erdemir’in yaptığı Raşomon çevirisinden bölümler de bu resimlere eşlik ediyor.

Kadıköy Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek sergi, 2-15 Kasım tarihleri arasında görülebilir.