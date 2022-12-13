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Haberler Futbol Galatasaray'a kötü haber: Nicolas Raskin, Türkiye'yi istemiyor! -Galatasaray haberleri

Nicolas Raskin, Türkiye'yi istemiyor!

Lucas Torreira'nın Avrupa'ya dönme düşüncesi üzerine orta saha için kolları sıvayan ve oyunun iki yönünü de oynayabilen bir futbolcu profili arayan Galatasaray'a Nicolas Raskin'den kötü haber geldi. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan genç Belçikalı'nın kariyerinin şu döneminde Türkiye'ye transfer olmaya sıcak bakmadığı belirtildi

Giriş: 13.12.2022 - 09:18 | Güncelleme: ABONE OL
Galatasaray'a kötü haber: Nicolas Raskin, Türkiye'yi istemiyor! -Galatasaray haberleri
HABERTURK.COM

Uruguay'da milli takımdaki yerini kaybeden ve bu nedenle göz önünde olan bir lige dönmeyi ciddi şekilde gündemine alan Lucas Torreira'nın olası bir ayrılığı nedeniyle kolları şimdiden sıvayan Galatasaray'a bir kötü haber daha geldi.

Torreira yerine Mertens'le bağlantı kurabilecek, oyunu çift yönlü oynayan bir orta saha arayışlarına giren sarı-kırmızılıların ilk hedefi ise Standard ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Nicolas Raskin'di. Scout ekibinin uzun süredir izlediği genç futbolcu için Dries Mertens kozunu da kullanmak isteyen Galatasaray'a kötü haber geldi.

TÜRKİYE'YE GELMEK İSTEMİYOR

21 yaşındaki oyuncuyla ilgilenen Galatasaray, ülke bariyeriyle karşılaştı. 21 yaşındaki Belçikalı futbolcunun kariyerinin bu döneminde Türkiye'ye gelmeye sıcak bakmadığı belirtildi.

Daha göz önündeki bir ligde forma giymek isteyen Raskin'in Galatasaray'ın ilgisine olumlu yaklaşmadığı kaydedildi. Bu sezon 17 lig maçına çıkan 21 yaşındaki orta saha 1 gol atarken 4 golün de hazırlayıcısı oldu.

KADRO DIŞI KALABİLİR!

Standard ile olan sözleşmesini uzatmayan Raskin'in kadro dışı bırakılması da gündemde. Oyuncu ile yeni mukavele yaparak elinde tutmak isteyen Belçika ekibinin sportif direktörü Fergal Harkin geçenlerde bir açıklama yapmış ve oyuncunun kadro dışı kalmasının gündemde olduğunu belirtmişti.

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