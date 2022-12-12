Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'dan Lucas Torreira önlemi

Galatasaray'dan Torreira önlemi

Bu sezon şampiyonluğa kenetlenen Galatasaray gelecek sezon için de kolları sıvadı. Lucas Torreira'nın Avrupa'ya dönme düşüncesi, sarı-kırmızılıları bu bölge için arayışa itti. Galatasaray yaz aylarında gerçekleşebilecek bir ayrılığa hazırlıksız yakalanmamak için çalışmalara başladı

Giriş: 12.12.2022 - 09:34 | Güncelleme: ABONE OL
Galatasaray'dan Lucas Torreira önlemi
HABERTURK.COM

2022 Dünya Kupası öncesinde çıkışa geçen Galatasaray'da sezonun en istikrarlı oyuncularından biri Lucas Torreira olmuştu. Sezon başından bu yana 11'in değişilmezi olan ve her maçı tam konsantrasyonla aynı çizgide tamamlayan Uruguaylı futbolcunun Katar'da umduğu şansı bulamaması, Galatasaray'ı da etkiledi. Milli takımdaki yerini kaptıran tecrübeli orta sahanın, kulüpteki yüksek performansına rağmen yedek kalması sonrasında Avrupa'ya dönüşü ciddi şekilde düşünmesi, Galatasaray'ı da arayışa yöneltti.

ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Sezon sonunda yaşanabilecek Lucas Torreira ayrılığı durumuna hazırlıksız yakalanmak istemeyen Galatasaray bu bölge için de şimdiden çalışmalara başladı. Okan Buruk ve teknik heyetiyle de ihtiyaç duyulan oyuncu profili belirlenirken liste hazırlanmaya geçildi.

Torreira'nın ayrılması durumunda oyunun her iki yönünde daha aktif şekilde rol alabilen bir orta saha alınması gündeme geldi. Dries Mertens'in performansının yükselmesi için geri ve ön bölge arasında köprü görevi görebilecek bir orta saha için çalışmalar da başladı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Batu Alıcı kimdir, kaç yaşında ve nereli?
Batu Alıcı kimdir, kaç yaşında ve nereli?
DHKP/C'nin finans ayağına operasyon!
DHKP/C'nin finans ayağına operasyon!
Evine sığdıramadı, bahçesini 'müze'ye çevirdi
Evine sığdıramadı, bahçesini 'müze'ye çevirdi
Covid-19 ölüm oranları influenza seviyelerine ulaştı
Covid-19 ölüm oranları influenza seviyelerine ulaştı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.