Galatasaray'dan Lucas Torreira önlemi

2022 Dünya Kupası öncesinde çıkışa geçen Galatasaray'da sezonun en istikrarlı oyuncularından biri Lucas Torreira olmuştu. Sezon başından bu yana 11'in değişilmezi olan ve her maçı tam konsantrasyonla aynı çizgide tamamlayan Uruguaylı futbolcunun Katar'da umduğu şansı bulamaması, Galatasaray'ı da etkiledi. Milli takımdaki yerini kaptıran tecrübeli orta sahanın, kulüpteki yüksek performansına rağmen yedek kalması sonrasında Avrupa'ya dönüşü ciddi şekilde düşünmesi, Galatasaray'ı da arayışa yöneltti.

ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Sezon sonunda yaşanabilecek Lucas Torreira ayrılığı durumuna hazırlıksız yakalanmak istemeyen Galatasaray bu bölge için de şimdiden çalışmalara başladı. Okan Buruk ve teknik heyetiyle de ihtiyaç duyulan oyuncu profili belirlenirken liste hazırlanmaya geçildi.