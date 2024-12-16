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        Haberler Magazin Sansar Salvo olarak bilinen rapçi Ekin Can Arslan tutuklandı! Sansar Salvo neden tutuklandı?

        Rapçi Sansar Salvo tutuklandı

        Sansar Salvo olarak bilinen rapçi Ekin Can Arslan'ın evinde yapılan aramalarda uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi. Arslan, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 10:03 Güncelleme: 16.12.2024 - 10:54
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        Rapçi Sansar Salvo tutuklandı
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        İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, rapçi Sansar Salvo'nun 4 Ekim'de yayınlanan bir klibinde uyuşturucu madde kullanımına özendirildiği bilgisi üzerine konuyla ilgili inceleme başlattı.

        Yapılan çalışmalarda Sansar Salvo olarak bilinen Ekin Can Arslan'ın klibini izleyen ekipler, klipte uyuşturucu madde kullanımına özendirme ve toplum güvenliğini tehlikeye düşürme gibi suç unsurlarına rastladı.

        Polis bunun üzerine Cumartesi günü şüphelinin Ataşehir'deki adresine operasyon düzenledi. Operasyonda rapçinin evinde arama yapan ekipler 2,35 gram skunk ve hassas terazi ele geçirdi.

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        10 SUÇ KAYDI OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

        Gözaltına alınan Arslan'ın geçmiş döneme ait çeşitli suçlardan 10 suç kaydı olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Arslan, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti' suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

        Sansar Salvo, ocak ayında ailesini, Adalet Bakanlığı'na şikâyet etmişti: Ailem senelerdir epikriz raporlarını kullanarak geçmişte yatırıldığım akıl hastanelerinden temin edilen, telefon kayıtlarımı ve banka hesaplarımı hukukçu kimliklerini kullanarak hukuk dışı şekilde elde etmektedir.

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        #Sansar Salvo

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