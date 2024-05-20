Rapçi Diddy eski sevgilisine dayak görüntüleri sonrası özür diledi

TECAVÜZLE SUÇLADI

Şarkıcı ve model Ventura'nın şikâyetinde Combs'un otel güvenlik görüntüleri için 50 bin dolar ödediği iddia ediliyor. Bu, Ventura'nın 2018'de tecavüze uğradığını ve Combs tarafından yıllarca tekrar tekrar tacizlere maruz kaldığını iddia ettiği kasım ayındaki davada öne sürülen bir dizi iddiadan sadece biri.

Combs'un plak şirketiyle resmi olarak sözleşme imzalayan Ventura, onun profesyonel ve romantik ilişkileri boyunca üzerinde "gücünü ve nüfuzunu kullandığını" iddia etti. Şikâyete göre, tanıştıklarında kendisi 19, Combs ise 37 yaşındaydı ve iş ilişkileri 2019 yılına kadar sürmüştü. Şikâyette, Combs'un Ventura'ya fiziksel şiddet uyguladığı ve bu süre zarfında onu başka erkeklerle çeşitli cinsel eylemlere zorladığı iddiaları ayrıntılı olarak anlatılmıştı.