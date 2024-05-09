Rap konserine giden gençlere bıçaklı saldırı: 2 yaralı

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Samsun'da son dönemin parlayan rap sanatçılarından Motive'nin konserine giden gençlerin tornavida ve bıçaklı saldırıya uğradığı olayda 2 kişi yaralanarak hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un Canik İlçesi Doğupark'ta bu akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, rap sanatçısı Motive'nin Doğupark Amfi Tiyatrosunda düzenlenen konserine arkadaşlarıyla birlikte giden Burak Ö.(19) ve Alper E.(19) konser alanına yakın bir yerde tornavida ve bıçaklı saldırıya uğradılar.

Kanlar içinde kalan Burak Ö. ve Alper E., ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Olay sırasında yaralı gençlerin yanında bulunan arkadaşları, konsere giderken parkın içinde "Niye selam vermediniz" diyen tanımadıkları şahısların tornavida ve bıçakla saldırdıklarını söylediler.Polis saldırganların kimlik tespitine ve yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.