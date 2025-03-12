Rangers- Fenerbahçe maçı için nefesler tutuldu. İstanbul'da oynanan ilk maçta İskoçya temsilcisi Rangers'a 3-1 mağlup olan sarı-lacivertliler çeyrek final şansını rövanş maçına bıraktı. Temsilcimiz her türlü 3 farklı galibiyette bir üst tura çıkacak. 2 farklı galibiyette ise maç uzatlamalara gidecek. Bunun dışındaki sonuçlarda ise temsilcimizin Avrupa macerası sona erecek. Peki, Rangers- Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde nasıl tur atlar? İşte Rangers- Fenerbahçe rövanş maçı yayıncı kuruluşu...